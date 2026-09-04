Cómo fue la trágica e inesperada muerte de Rubén Torrente, el ex de Araceli González y el padre de Florencia

La historia de amor entre Araceli González y Rubén Torrente representó el primer gran amor para la reconocida actriz argentina. Ambos se conocieron en su juventud, consolidando un romance que los llevó al altar en 1988. El fruto más importante y duradero de aquella unión fue su única hija en común, Florencia Torrente, nacida poco tiempo después de la boda. Aunque el matrimonio llegó a su fin de manera legal en 1991, tras tres años de convivencia, ambos lograron mantener un lazo de profundo respeto y cordialidad a lo largo de las décadas por el bienestar familiar.

El paso de los años los llevaron a rehacer su camino sentimental de manera independiente; y él volvió a apostar al amor con Natalia Lezcano, la madre de su hijo menor. Sin embargo, el trágico desenlace ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando todas las mujeres de su vida recibieron la noticia de que había fallecido.

Araceli González, Florencia Torrente, Rubén Torrente

La trágica e inesperada muerte de Rubén Torrente, el ex de Araceli González y el padre de Florencia

El 27 de febrero de 2025 se transformó en una fecha devastadora para la familia de Rubén Torrente. A sus 62 años, el empresario decidió ir a jugar con un papá amigo del colegio y con Vicente, a pelotear a la cancha de al lado. "A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada", relató su última pareja, Natalia Lezcano, en su cuenta de Instagram.

La tragedia sorprendió a todos y, con el paso del tiempo, se confirmó que, en plena actividad física, sufrió una severa descompensación cardíaca. "Rubén no estaba enfermo. No tenía nada y era súper sano. No consumía alcohol ni fumó nunca. Era súper deportista. Le hicieron RCP pero no pudieron salvarlo", detalló la mujer. Los médicos determinaron que el colapso resultó inevitable por la naturaleza repentina del ataque al corazón. El deceso del primer marido de Araceli González sumió a sus seres queridos en un duelo hermético que solo cobró notoriedad pública semanas después, cuando la conmoción inicial mutó en sentidos homenajes para recordarlo.

Florencia Torrente, Rubén Torrente

Las palabras de Araceli González y Florencia Torrente ante el suceso

Semanas después del suceso, la primera en compartir su duelo con sus seguidores de redes sociales fue Florencia Torrente. En un carrete de fotos vintage con él, la artista reflejó la ferocidad del duelo por la partida de su padre: "Llego el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas mas importantes de nuestras vidas, a Papá". En su mensaje, describió el dolor como algo que "te atraviesa la vida entera", pero también destacó la felicidad de haber compartido su camino con él. "Nos volveremos a ver ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo. Te amo, te extraño por siempre y para siempre. Gracias papucho", cerró.

El posteo generó los comentarios de los usuarios, pero muchos destacaron la respuesta de Araceli González. La actriz conmovió a todos al consolar a su hija en este trágico momento. "¡Hija hermosa! ¡Te abrazo esa almita bella! ¡Leerte me destroza! ¡Pero sos una leona en todos los órdenes!", remarcó. De esta manera, rememoró el profundo lazo que los unió como padres afirmando que "ambos te amamos desde el día uno" y que Florencia siempre fue su prioridad: "¡Eras su Orgullo! ¡Tus dolores eran de los tres! ¡Y tus triunfos también!".

Florencia Torrente, Rubén Torrente

La trágica e inesperada muerte de Rubén Torrente, el ex de Araceli González y el padre de Florencia, sigue siendo recordada por ambas personalidades, en cada una de las fechas importantes. Este hecho que ocurrió en una cancha de fútbol conmovió al mundo del espectáculo, y los usuarios no dudan en mostrar su acompañamiento.

A.E