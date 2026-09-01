El nuevo trabajo de Romina Richi con su hija, Margarita Páez, y su novio, Balthazar Murillo

Romina Richi atraviesa un nuevo desafío profesional que también tiene un fuerte componente familiar: su hija Margarita Páez y su novio, Balthazar Murillo, son los protagonistas de Julieta y Romeo, la obra que ella misma escribió y dirige. El proyecto surgió de una idea que comenzó a desarrollar después de formarse como directora de ópera en el Teatro Colón y que finalmente tomó forma con un elenco integrado por 36 artistas.

Fito Páez, Margarita Páez y Romina Richi

La propuesta parte de la historia de los amantes de Verona, pero incorpora personajes de otras obras de William Shakespeare y coloca al deseo como uno de los ejes de la trama. En este contexto, la hija de Fito Páez interpreta a Julieta y su novio a Romeo, una elección que, según contó la directora en una entrevista con La Nación, se fue dando de manera natural durante el armado de la puesta.

De qué trata la obra Julieta y Romeo

En su cuenta de Instagram, Romina Richi explicó que su versión toma como punto de partida la historia de los jóvenes amantes, pero incorpora a personajes de otras tragedias y obras de Shakespeare, como Ofelia, Ricardo III, Cleopatra, Lady Macbeth y Calibán. En esta relectura, las distintas figuras salen de sus propias historias y se encuentran atravesadas por el deseo, que funciona como uno de los motores de sus destinos.

Romina Richi, Margarita Páez y Balthazar Murillo en Romeo y Julieta

La propuesta combina teatro, ópera, danza y música en vivo y busca abordar la conocida tragedia desde una perspectiva diferente. Las primeras funciones están previstas para los primeros días de septiembre en el Polo Cultural Saldías, mientras que también están previstas presentaciones posteriores en la Sala Argentina del Palacio de Libertad.

Cómo llegaron Margarita Páez y Balthazar Murillo a los roles de Romeo y Julieta

La elección de Margarita y Balthazar no surgió de un casting tradicional. Cuando Romina Richi comenzó a desarrollar el proyecto, ambos se acercaron para conocer el proceso y observar las audiciones. La directora ya había pensado en ellos para interpretar a la pareja central, aunque todavía no estaba definido que finalmente ocuparían esos papeles.

Margarita Páez y Balthazar Murillo

La pareja siguió de cerca el armado de la obra mientras Richi avanzaba con la escritura y la selección del elenco. Según contó la actriz, su incorporación se fue dando de manera progresiva y recién cuando comenzaron los ensayos terminaron de asumir que serían quienes interpretarían a Romeo y Julieta.

Romina Richi y su hija, de madre e hija a directora y actriz

Trabajar juntas implicó para ambas encontrar una manera de separar el vínculo familiar de las responsabilidades profesionales. Romina Richi explicó que intenta asumir durante los ensayos su rol de directora y dejar en segundo plano el de madre. Aunque ya no viven juntas, porque Margarita tiene su propio departamento, el proceso de la obra hizo que volvieran a compartir buena parte de sus días.

Margarita, por su parte, también encontró una forma propia de transitar esa dinámica. Al tratarse de una obra coral y con un elenco numeroso, considera que no existe un trato especial hacia ella por ser hija de la directora. Además, aseguró que conocer profundamente a su mamá le permite entender mejor lo que atraviesa durante los ensayos y separar los momentos de trabajo de aquellos que comparten como familia.

El camino profesional de Margarita Páez y el acompañamiento de su mamá

Margarita Páez tiene 22 años y comenzó a desarrollar su carrera como actriz después de terminar el colegio. Su debut teatral fue en 2024 con Al borde del mundo, dirigida por Ana Kowalczuk y Camilo Polotto Javkin, y recientemente formó parte de Barreda, la película de Prime Video basada en el caso de Ricardo Barreda, donde interpretó a una de sus hijas.

Margarita Páez

Además de la actuación, Margarita Páez también tiene una relación con la música, aunque reconoce que se trata de una faceta más íntima. En ese recorrido, su mamá tuvo un papel particular: Romina Richi decidió que no trabajara mientras estaba en el colegio porque ella comenzó a hacerlo a los 12 años y considera que esa experiencia le dificultó continuar con sus estudios. Hoy, en cambio, celebra que ambas puedan compartir la misma pasión y acompañarse desde sus respectivos lugares dentro de la profesión.