Cómo nació la historia de amor de Amira Chediak y Lionel Ferro: "Cuando formás una familia te cambia la idea de abrir la pareja"

Amira Chediak y Lionel Ferro son una de las parejas más consolidadas y queridas de las redes sociales. Sus trabajos como influencers los cruzó y desde ese entonces se muestran inseparables junto a sus hijos, aunque en algunas ocasiones debieron superar malos momentos y crisis de pareja.

Un coqueteo por Instagram que terminó en familia: así empezó la relación de Amira Chediak y Lionel Ferro

Amira Chediak y Lionel Ferro construyeron una historia de amor que comenzó con un inesperado vínculo a través de las redes sociales y que se transformó en una familia. Sin embargo, la pareja también atravesó crisis y períodos de distanciamiento. Aún así, logró mantener su relación y hoy comparte la crianza de sus dos hijos, Roma y Donato.

Todo comenzó gracias a una amiga en común, que decidió presentarlos. Antes de verse cara a cara, hubo un primer acercamiento a través del chat de Instagram, donde comenzaron a coquetear. Poco después llegó la primera cita: una cena en la que rápidamente descubrieron que había una conexión especial entre ellos.

Lionel Ferro y Amira Chediak

“Antes de conocerla, yo tenía otra perspectiva del amor y cuando nos conocimos, no nos separamos nunca más”, recordó recientemente Lionel Ferro al hablar sobre los comienzos de la relación. Tiempo atrás, Amira Chediak también rememoró aquel primer encuentro y contó que desde esa primera noche sintieron una conexión muy particular. Según relató, tuvieron una charla que parecía de dos personas que se conocían “de toda la vida” y, a partir de entonces, comenzaron a hablar constantemente.

A lo largo de los años, Amira Chediak y Lionel Ferro atravesaron algunas turbulencias y períodos de separación, pero finalmente lograron reencontrarse y continuar construyendo su vínculo. En una entrevista en un ciclo de streaming, el actor contó qué es aquello que los mantiene unidos hasta el día de hoy. “Nos admiramos todos los días. Nunca cambió esa admiración y eso hace que nos den ganas de seguir compartiendo y seguir estando juntos”, explicó enamorado.

Lionel Ferro y Amira Chediak junto a sus hijos

Además, la llegada de sus hijos significó un antes y un después. Roma nació en junio de 2019 y Donato llegó en diciembre de 2021, consolidando el proyecto familiar que habían comenzado a construir juntos. En ese sentido, Lionel Ferro contó en una nota para Infobae en 2024 que convertirse en padre modificó su manera de pensar la relación de pareja: “Cuando formás familia te cambia la idea de abrir la pareja”. Actualmente, llevan 10 años juntos y comparten con sus seguidores su día a día.

Lionel Ferro y Amira Chediak, la pareja más querida de las redes sociales

Lionel Ferro es un actor, cantante y creador de contenido argentino que ganó popularidad a partir de su canal de YouTube y luego amplió su carrera hacia la televisión y la música. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en “Soy Luna”, la serie juvenil de Disney Channel, donde interpretó a Nicolás Navarro. También participó en proyectos televisivos, lanzó canciones y desarrolló una importante presencia en redes sociales.

Lionel Ferro y Amira Chediak

Por su parte, Amira Chediak es modelo, influencer y creadora de contenido. Comenzó a modelar siendo adolescente y con el tiempo construyó una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a la moda, su vida cotidiana y la maternidad. También participó en proyectos audiovisuales junto a su pareja y protagonizó distintos trabajos vinculados al mundo digital.

Los influencers suelen compartir proyectos laborales relacionados con las redes, convirtiendo su relación también en una parte importante de su vida pública. Así nació la historia de amor de Amira Chediak y Lionel Ferro: coqueteo en Instagram, conexión inmediata y el sueño cumplido de ser padres juntos.