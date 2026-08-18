Tras renunciar a TN, la nueva vida de Marina Abiuso: literatura, un proyecto propio y amor incondicional por su perrita, Ramona

Marina Abiuso fue una de las periodistas más reconocidas de TN. Tras ocho años al frente de varios de los noticieros del canal, decidió dar un giro a su carrera y apostar por nuevos desafíos. Desde su salida de la señal, la comunicadora emprendió una nueva etapa profesional, con proyectos que le permiten explorar otras facetas.

Marina Abiuso: una vida dedicada a la comunicación

En su perfil de LinkedIn, Marina Abiuso se define como “Periodista y consultora en comunicación” con más de 20 años de trayectoria. Desde el 2010 se especializa en derechos humanos, con foco en género y derechos sexuales y (no) reproductivos. Su recorrido profesional dentro de la comunicación la llevó a formar parte del staff de TN y eltrece, donde su imagen ganó mayor popularidad.

Marina Abiuso | LinkedIn

“Trabajé con excelentes compañeros y compañeras. Me llevo un enorme aprendizaje y una gran experiencia”, escribió en su cuenta de Instagram el día que anunció su salida del canal de noticias. En ese momento, la periodista dejó en claro que el cierre de esa etapa también significaba el comienzo de una nueva faceta profesional, vinculada a la comunicación y a sus propios proyectos.

Entre ellos, su nuevo programa de streaming junto a la periodista Soledad Vallejos, Pulpa Tuya, y otras actividades que forman parte de su recorrido. “Sigo en la radio, sigo con el podcast, sigo haciendo entrevistas. Sigo escribiendo (como siempre, como antes)”, expresó al compartir con sus seguidores cómo sería esta nueva etapa. Y, fiel a sus convicciones, agregó: “Y ante todo sigo siendo orgullosamente feminista. Ahí nos vamos a encontrar siempre”.

En esta línea, también formó parte de equipos vinculados al desarrollo de contenido periodístico y estrategias de comunicación orientadas a la incidencia en políticas públicas, y hoy se enfoca en la investigación periodística para documentales.

Marina Abiuso | Captura de pantalla

La faceta de Marina Abiuso como escritora

Lejos de la televisión, Marina Abiuso exploró una nueva faceta vinculada a la escritura. Gelatina libre, publicada en 2024, es su primera novela y marcó su desembarco en la literatura, donde se animó a abordar, desde la ficción y con humor e ironía, los mandatos sociales en torno al cuerpo, las dietas y los ideales de belleza”.

El libro logró trascender las fronteras locales y llegó también a Europa, ya que fue presentado y comercializado en España. Este desembarco internacional significó una nueva oportunidad para la periodista, que encontró en la literatura un espacio para desarrollar una faceta diferente de su carrera y acercar su historia a lectores de otros países. Cabe destacar que, junto a Vallejos, también es coautora de Amalita, la biografía, editada por Penguin Random House.

Marina Abuiso | Instagram

En la actualidad, se desempeña como editora y coordinadora del proyecto Punto de Encuentro de Amnistía Internacional Argentina. En paralelo, realiza consultorías en comunicación estratégica e investigación periodística. “Como guionista, desarrollo documentales sonoros para organizaciones y podcasts periodísticos regionales”, explica en su perfil profesional.

Marina Abuiso | Instagram

Más allá de su vasto recorrido en el mundo de la comunicación, en el plano personal Marina Abiuso un corazón futbolero. Es hincha de Racing Club, aunque en una ocasión se dio la licencia de acompañar a su sobrino mayor, de origen catalán, a la cancha de River Plate para compartir con él un partido del club millonario.

Además, mantiene un vínculo muy especial con su inseparable perrita Ramona, quien ocupa un lugar importante en su vida. Juntas comparten diferentes momentos repletos de amor, desde los paseos al aire libre en las plazas hasta momentos de relax en el sillón de su casa o mientras escribe en la computadora; una compañía que se convirtió en parte fundamental de su día a día.

Marina Abuiso | Instagram

De esta manera, Abiuso encontró en el streaming y en la literatura nuevos caminos dentro de la comunicación, espacios que le permiten continuar expresándose y explorar distintas formas de contar historias y seguir militando en el feminismo. En sus seres queridos -su familia y su perrita Ramona- mantiene los pilares fundamentales de su vida, que la acompañan en esta nueva etapa profesional, representando un gran sostén para ella.