Los polémicos requisitos de una histórica participante de Gran Hermano para ingresar a la Generación Dorada

A semanas del estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la edición especial que celebrará los 25 años del reality en la Argentina, empiezan a sonar con fuerza los nombres de los posibles participantes. Y, como era de esperarse, uno de los que más ruido generó fue el de Furia Scaglione, de las exjugadoras más explosivas y recordadas de los últimos años.

Los polémicos requisitos de Furia Scaglione para volver a Gran Hermano en la edición Generación Dorada

Dueña de un perfil frontal, sin filtros y con una personalidad que dividió aguas dentro y fuera de la casa, Furia Scaglione dejó una marca imborrable en el juego. Amada y odiada en partes iguales, su figura trascendió el programa y hoy es reconocida y aclamada por el público en cada aparición que hace.

Furia Scaglione

En diálogo con El Ejército de LAM (Bondi Live), la ex Gran Hermano se mostró entusiasmada ante la posibilidad de sumarse a la edición especial que debutará el próximo 23 de febrero por Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro. "Creo que está bueno, si es que va a ser el último, me gustaría entrar", dijo la influencer.

Sin embargo, fiel a su estilo, Furia también puso condiciones. Consultada sobre la chance de participar en La Noche de los Exs, fue tajante al marcar límites y dejar en claro que su presente va por otro lado: "Ustedes ser van a reír pero me di cuenta de que estoy para conducir, no sé si estoy para un panel. Me gustaría que me den mi programa".

Furia Scaglione: "La gente lo pide en la calle"

Convencida de su impacto mediático y el fanatismo que generó, la exjugadora reforzó su postura con un mensaje directo a la producción: "La gente lo pide en la calle, me está diciendo: ‘Te tienen que dar algo que no te dan’. Creo que logré estar en la boca de todos y me merezco un lugar lindo".

Gran Hermano Generación Dorada

Mientras crece la expectativa por conocer el casting definitivo de Gran Hermano Generación Dorada, las declaraciones de Furia Scaglione vuelven a colocarla en el centro de la escena. El 23 de febrero está cada vez más cerca y tal como contó en El Ejército de LAM, la entrenadora espera un lugar en el reality.