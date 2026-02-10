Zaira Nara es una influencia fashionista de las más seguidas y observadas por las redes sociales. Su estilo sensual y su búsqueda por tendencias de diferentes años se fusiona por su amor por la naturaleza y el look campestre. Sin embargo, en sus vacaciones de verano, apostó por un ámbito del diseño, lejos de la indumentaria. La modelo remodeló su hogar por completo y mostró los procesos que tuvo en cada elección que hizo. En las últimas horas, se despidió de la puerta tradicional para el baño, y eligió una innovadora lonja corrediza.

Zaira Nara

Adiós a la puerta tradicional: así es la innovadora lonja corrediza que Zaira Nara eligió para su hogar

Zaira Nara busca la comodidad de su hogar, pero también la tendencia del minimalismo para mantener un estilo que la acompañe con su fashionismo. Ella es la modelo más observada por las redes sociales, y querida por los expertos de la moda. Su amor por lo cowgirl y la originalidad de sus prendas la vuelven centro de conversaciones entre todos. Sin embargo, en los últimos meses, apostó por remodelar su casa, y encontró la manera de hacer original la puerta del baño.

Según mostró en sus historias de Instagram, decidió despedirse de la puerta giratoria tradicional, y le dio una oportunidad a la corrediza. En varios videos y fotos, mostró la colocación de los rieles, y el diseño que eligió para combinar con su estilo campestre. La misma era de lonja, con detalles como si fuera cosido como el cuero de los cowboys. De un color ocre, combinaba con las paredes blancas, y mantenía el minimalismo el hogar, separando las habitaciones.

Remodelaciones en su casa: Zaira Nara en búsqueda de la practicidad

Desde un jardín de cero, nuevos sillones y apuestas por muebles originales, Zaira Nara decidió remodelar su hogar para encontrar objetos que sean más prácticos que los tradicionales. En las últimas horas, se alejó de las puertas clásicas giratorias, que eliminan espacio útil de la casa. Con el objetivo de gestionar el lugar, mantener la modernidad y el aislamiento de las habitaciones, apostó por la corrediza que le permite mantener organizado el ambiente.

La innovadora lonja corrediza de Zaira Nara

Sus seguidores no dudaron en destacar esta elección de la modelo, y halagaron su gusto por el diseño de interior, en las diversas fotos y videos que ella compartió sobre su innovadora lonja corrediza. Zaira Nara ahora no solo es una influencia fashionista, sino que también demostró tener un gran estilo por la remodelación del hogar y los muebles para mantener el minimalismo, la modernidad y su amor por lo campestre.

A.E