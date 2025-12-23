Rocío Marengo se reencontró con su hijo en el hospital antes de Navidad: "Nada más lindo que ser tu mamá"

Rocío Marengo se reencontró con su hijo en el hospital antes de Navidad, en una escena que marcó un momento especial en la vida de la modelo y que quedó ligado a la celebración de fin de año. El encuentro se dio en un entorno cuidado, ya que el pequeño sigue en el sector de neonatos luego de un difícil parto.

El nacimiento fue un acontecimiento esperado y celebrado, aunque el bebé debió permanecer internado en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi para controles y seguimiento clínico.

El pasado 3 de diciembre, la modelo y Eduardo Fort recibieron a su primer hijo juntos. El nacimiento fue un acontecimiento esperado y celebrado, aunque el bebé debió permanecer internado en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi para controles y seguimiento clínico. Desde entonces, cada jornada estuvo marcada por la evolución del pequeño.

En las últimas horas, Rocío Marengo compartió, en su cuenta de Instagram, una historia que emocionó rápidamente a todos sus seguidores. En la foto se la ve con Isidro en brazos, acunándolo cerca de su pecho, mientras una cunita blanca y un peluche completan la escena. La modelo eligió palabras simples para acompañar la postal.

“¡Nada más lindo que ser tu mamá! ¡Te amo Isi de mi corazón!”, escribió la presentadora en su posteo. El reencuentro en el hospital se dio en un contexto especial, previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La imagen compartida no solo mostró un instante íntimo, sino también la manera en que la modelo eligió vivir este momento, con serenidad y cercanía.

Rocío Marengo emocionó a todos al mostrar cómo se encuentra su hijo Isidro

Desde el nacimiento del niño, Rocío Marengo estuvo acompañada por Eduardo Fort y por su entorno más cercano. La llegada de Isidro significó un cambio profundo en la vida de la pareja, que atravesó años de búsqueda antes de concretar el sueño de convertirse en padres. La Navidad de este año se presenta distinta, marcada por la presencia del bebé y por la expectativa de la salida de neonatología.

La frase que acompañó la publicación sintetizó el sentimiento de la modelo en este tiempo. La maternidad se convirtió en el eje de su presente. El vínculo con el pequeño, reforzado en cada visita al hospital, marcó un camino que recién comienza y que se proyecta hacia el futuro inmediato.

Rocío Marengo se reencontró con su hijo en el hospital antes de Navidad, en un cierre de año que quedó marcado por la llegada de Isidro y por la importancia de este momento en su vida familiar. La escena generó rápidamente una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes celebraron el momento entre madre e hijo.

