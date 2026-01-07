Así fue el primer Día de Reyes de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: festejo íntimo y lleno de amor

Rocío Marengo atraviesa un maravilloso presente tras la llegada de su hijo Isidro, quien nació el pasado miércoles 3 de diciembre, fruto de su amor con Eduardo Fort. Las recientes fiestas fueron muy especiales para la actriz, por lo que no dudó en celebrar junto a él su primer Día de Reyes Magos. A través de su red social, compartió que en plena madrugada llegaron Melchor, Baltasar y Gaspar para sorprender a su bebé con tiernos regalos.

Las fotos de Rocío Marengo y su hijo Isidro por Día de Reyes

Rocío Marengo vivió momentos de mucha ansiedad y preocupación horas después de que naciera su hijo Isidro ya que el pequeño debió permanecer en Neonatología. Afortunadamente, a los días fue dado de alta y la artista pudo celebrar Navidad y Año Nuevo junto a él. Sin embargo, los festejos no terminaron ahí ya que también preparó todo para que su bebé viva su primer Día de Reyes.

Mediante su red social de Instagram, Rocío Marengo reflexionó sobre esta fecha y los momentos duros que pasó con su primogénito: "Feliz día de Reyes. Los Reyes hablan de espera, de fe y de creer aun cuando el camino se hace largo. Algo que con Isi sabemos muy bien". Su mensaje estuvo acompañado de una serie de fotos que mostraban cómo se prepararon para recibirlos y el emotivo festejo con obsequios incluidos.

Rocío Marengo y su hijo Isidro Fort

"Anoche dejamos pastito y agua, como marca la tradición. Hoy llegaron los regalos y la verdadera magia es poder vivir este primer Día de Reyes con vos en mis brazos", agregó la actriz junto a una serie de postales. En las mismas, se puede ver que dejó sus zapatos como también los de su pareja, Eduardo Fort, y su hijo junto a cuencos que contenía agua y pasto.

El primer Día de Reyes de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

En el living de su hogar con la Ciudad de fondo, Rocío Marengo posó sonriente y sosteniendo en brazos a su hijo Isidro. Además, dejó ver las bolsas con indumentaria y peluches que compraron para regalarle en este día tan especial. Ella con un look casual compuesto por una blusa de lino y un pantalón de jean, y él con un adorable body blanco fueron protagonistas de una hermosa sesión de fotos que quedará como un inolvidable recuerdo familiar.

En otra de las imágenes, la exvedette lo levanta a la altura de su pecho y lo mira fijamente con emoción y ternura. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron cautivados con esta publicación y dejaron sus "likes" como también emojis de corazones rojos, halagos y buenos deseos para ambos. Así fue el primer Día de Reyes de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: festejo íntimo y lleno de amor por parte de sus padres.

El emotivo mensaje de Rocío Marengo para su hijo Isidro

Rocío Marengo compartió, en su cuenta de Instagram, una historia que emocionó rápidamente a todos sus seguidores. En la foto se la ve con Isidro en brazos, acunándolo cerca de su pecho, mientras una cunita blanca y un peluche completan la escena. “¡Nada más lindo que ser tu mamá! ¡Te amo Isi de mi corazón!”, escribió la presentadora en su posteo.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

La imagen se dio en el hospital, donde el pequeño se encontraba internado en Neonatología, previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Este posteo no solo mostró un instante íntimo, sino también la manera en que la modelo eligió vivir este momento, con serenidad y cercanía junto a él.

Desde el nacimiento del niño, Rocío Marengo estuvo acompañada por Eduardo Fort y por su entorno más cercano. La llegada de Isidro significó un cambio profundo en la vida de la pareja, que atravesó años de búsqueda antes de concretar el sueño de convertirse en padres.