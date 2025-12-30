De Sol Pérez y Eva Bargiela a Rocío Marengo y Cata De Elía: las famosas que se convirtieron en madres por primera vez

Durante 2025, la maternidad ocupó un lugar central en la vida de muchas figuras públicas. Sol Pérez, Eva Bargiela, Rocío Marengo y Cata De Elía fueron algunas de las protagonistas de un año marcado por primeros nacimientos, anuncios cargados de emoción y relatos íntimos que atravesaron el mundo del espectáculo.

Sol Pérez presentó a su hijo Marco

El 4 de abril, Sol Pérez se convirtió en mamá por primera vez junto a Guido Mazzoni con la llegada de Marco. El nacimiento se dio a través de una cesárea programada en el Hospital Austral y fue anunciado con emoción tanto en televisión como en redes sociales, donde la conductora expresó la felicidad absoluta de ese primer abrazo que, según dejó ver, le cambió la vida para siempre.

Sol Pérez presentó a su hijo Marco

Eva Bargiela junto a Faustino

En octubre, Eva Bargiela celebró el nacimiento de Faustino junto a Gianluca Simeone. La modelo compartió imágenes desde la clínica y un mensaje simple pero contundente: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas”. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de cariño y marcó uno de los momentos más emotivos del año.

Eva Bargiela junto a Faustino

Rocío Marengo junto a su hijo Isidro

El 3 de diciembre, Rocío Marengo y Eduardo Fort recibieron a Isidro luego de varias semanas de internación en el Sanatorio Otamendi. Tras un proceso atravesado por la espera y la preocupación, la llegada de su primer hijo fue celebrada con gratitud y alivio, convirtiéndose en uno de los nacimientos más seguidos del cierre del año.

Rocío Marengo junto a su hijo Isidro

Cata De Elía presentó a Matilde

El caso de Cata De Elía conmovió profundamente. El 10 de abril nació Matilde, su primera hija junto a Nicolás Beis, en un contexto atravesado por el duelo tras la pérdida de Margarita, la gemela de la beba, durante el embarazo. El nacimiento prematuro y el paso por neonatología convivieron con un mensaje de amor, resiliencia y memoria.

Rocío Marengo junto a su hijo Isidro

Carolina Amoroso junto a su hijo Vicente

En septiembre, Carolina Amoroso fue mamá por primera vez con la llegada de Vicente. El nacimiento del bebé fue celebrado tanto en redes como en televisión, donde sus compañeros de Telenoche le enviaron mensajes al aire.

Carolina Amoroso junto a su hijo Vicente

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

El 12 de agosto, Alejandra Maglietti presentó a Manuel, su primer hijo. Con una imagen íntima y un mensaje cargado de ternura, la abogada y panelista anunció la noticia que rápidamente se convirtió en tendencia y fue celebrada por colegas y seguidores.

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

Paula D’Ambrosio presentó a Anna

En octubre, Paula D’Ambrosio se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Anna. La periodista describió el nacimiento como un momento atravesado por sensibilidad y emoción, destacando que su hija eligió su propio tiempo para llegar al mundo, apenas minutos después de la medianoche.

Paula D’Ambrosio presentó a Anna

Martina Stewart Usher dio la bienvenida a Rufina

El 15 de diciembre, Martina Stewart Usher debutó en la maternidad con el nacimiento de Rufina, fruto de su relación con Uriel de Martini. La noticia fue acompañada por mensajes cargados de emoción y palabras que reflejaron la intensidad de los primeros días como familia.

Martina Stewart Usher dio la bienvenida a Rufina

Sol Macaluso presentó a Bella

El 4 de julio, Sol Macaluso celebró la llegada de Bella luego de años de búsqueda, tratamientos y pérdidas. El nacimiento fue vivido como un verdadero milagro y su anuncio resonó especialmente entre quienes atravesaron caminos similares hacia la maternidad.

Sol Macaluso presentó a Bella

Sol Pérez, Eva Bargiela, Rocío Marengo, Cata De Elía y cada una de estas mujeres transitó la maternidad desde su propia historia, con alegrías, miedos, duelos y conquistas personales. El baby boom de 2025 dejó al descubierto una faceta más humana del mundo del espectáculo, donde la fama quedó en segundo plano y la vida, en su forma más pura, se convirtió en la verdadera protagonista.