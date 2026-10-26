Con bar, jacuzzi y un estilo ecléctico: el departamento de Cara Delevingne en Nueva York que cuesta casi 10 millones de dólares

Cara Delevingne volvió a capturar la atención global, pero esta vez no por las pasarelas de la alta costura o sus intensas interpretaciones cinematográficas. Recientemente se dio a conocer que la multifacética celebridad decidió poner a la venta su exclusivo y lujoso departamento en Nueva York, una propiedad que refleja fielmente su arriesgada y vibrante personalidad. El anuncio llegó acompañado de una serie de imágenes de los interiores que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Las mismas sorprendieron a todos los expertos en diseño, revelando un espacio con un marcado estilo ecléctico que desafía por completo las corrientes actuales de la decoración residencial.

Cara Delevingne

Así es el departamento que Cara Delevingne vende en Nueva York: seis dormitorios, pisos de madera recuperada y un bar revestido con vitrales

La propiedad neoyorquina de Cara Delevingne se destaca en el mercado inmobiliario no solo por su imponente estructura, sino por la asombrosa narrativa visual que esconde en cada uno de sus rincones. Las espectaculares imágenes de la propiedad, que fueron capturadas por el lente de la fotógrafa Hayley Ellen Day y publicadas en la prestigiosa Revista Deck Style, revelan una vivienda monumental que cuenta con seis dormitorios. Lejos de la uniformidad de las construcciones convencionales, este hogar se define a través de sus texturas e historia, incorporando con maestría majestuosos pisos de madera recuperada que aportan un aire rústico, cálido y lleno de vivencias a los espacios principales de convivencia. Cada uno de los ambientes fue diseñado minuciosamente para contar un relato diferente, logrando que el recorrido por la propiedad sea una experiencia sensorial en sí misma.

El departamento de Cara Delevingne en Nueva York / Créditos: Revista Deck Style y fotógrafa Hayley Ellen Day

Uno de los puntos más altos y comentados de esta residencia es, sin lugar a dudas, su imponente área social. El departamento alberga un majestuoso bar revestido con vitrales de colores intensos que filtran la luz de una manera mágica, creando una atmósfera que evoca la mística de los clubes privados clásicos o los salones clandestinos de principios del siglo pasado. Este espacio de entretenimiento se complementa perfectamente con un área de relajación que incluye un lujoso jacuzzi, rodeado de revestimientos de madera y velas, ideal para desconectarse del ritmo frenético de la Gran Manzana. La barra de tragos, con su imponente barra curva de madera y banquetas de cuero, invita a largas noches de conversación. La iluminación de todo este sector se vuelve una pieza artística en sí misma, combinando lámparas de diseño vanguardista con la luz tintada que emana de los paneles vidriados artesanales.

El departamento de Cara Delevingne en Nueva York / Créditos: Revista Deck Style y fotógrafa Hayley Ellen Day

La propiedad que Cara Delevingne vende en Nueva York perteneció anteriormente a Jimmy Fallon, quien inició el proceso de unificación y personalización de las unidades, inyectándole un carácter lúdico que la modelo supo adoptar y elevar a su máxima expresión. Con una superficie aproximada de 465 metros cuadrados, el inmueble ofrece una amplitud inusual para los estándares de Manhattan. En la cocina y el gran comedor integrado, una inmensa mesa de madera maciza está rodeada por vibrantes sillas de color naranja, mientras que el techo está coronado por creativas lámparas de esferas multicolores que dinamizan el espacio. Los muros de este sector exhiben una numerosa colección de cuadros, obras de arte y objetos colgados que cubren las superficies verticales por completo. Esta abundancia de elementos decorativos demuestra que ningún rincón fue dejado al azar y que la funcionalidad residencial convive en armonía con una profunda curaduría estética.

El departamento de Cara Delevingne en Nueva York / Créditos: Revista Deck Style y fotógrafa Hayley Ellen Day

Cara Delevingne y el millonario triplex con el que se alejó del minimalismo moderno

La decisión de Cara Delevingne de desprenderse de esta joya arquitectónica revolucionó los portales de bienes raíces más exclusivos del mundo. La actriz puso a la venta su departamento en Nueva York por la impactante suma de 9,45 millones de dólares, una cifra completamente justificada por la singularidad del inmueble y su privilegiada ubicación geográfica. El majestuoso tríplex se encuentra situado frente a Gramercy Park, uno de los vecindarios más codiciados, históricos y privados de toda la ciudad, lo que le añade un valor de exclusividad al permitir el acceso a uno de los pocos parques privados que quedan en la metrópolis. Sin embargo, más allá de su cotizada dirección, lo que verdaderamente fascina de esta propiedad es la firme declaración estética que proclama en cada uno de sus tres niveles de construcción.

El departamento de Cara Delevingne en Nueva York / Créditos: Revista Deck Style y fotógrafa Hayley Ellen Day

El diseño interior de este tríplex es una muestra fehaciente de cómo las propiedades de Cara siguen con su personalidad arriesgada y vibrante, la cual definió su carrera tanto en las pasarelas como en el cine de Hollywood. A lo largo y ancho de la vivienda, el diseño se sumerge en una audaz amalgama que combina colores intensos, texturas contrapuestas, empapelados de patrones florales llamativos y numerosos detalles a medida hechos exclusivamente para este espacio. Un claro ejemplo de esto se observa en una de las salas de estar principales, donde un gigantesco sillón modular en forma de "U" tapizado en un terciopelo turquesa descansa sobre una alfombra verde texturizada, rodeado por paredes revestidas en maderas dispuestas en patrones geométricos y obras de arte contemporáneo de gran formato que desbordan color.

Esta arriesgada apuesta habitacional marca una profunda diferencia con la modernidad arquitectónica que impera en las remodelaciones de las celebridades actuales. Mientras que la mayoría de los departamentos de lujo contemporáneos se rigen por la sobriedad, las superficies inmaculadas y las paletas cromáticas monótonas, esta vivienda se consagra como un templo del maximalismo y la autoexpresión. Con este espacio, Cara Delevingne demostró de manera contundente que se alejó del minimalismo moderno para abrazar el eclecticismo sin complejos ni restricciones. Los techos artesonados de madera oscura, las chimeneas de piedra rústica y las paredes tapizadas con motivos escoceses conviven de forma armónica con elementos de la cultura pop y mobiliario retro. El resultado final es un refugio residencial fascinante, extravagante y sumamente acogedor que desafía las modas pasajeras y celebra la individualidad sin límites.

El departamento de Cara Delevingne en Nueva York / Créditos: Revista Deck Style y fotógrafa Hayley Ellen Day

Este refugio neoyorquino demuestra que el lujo no exige sobriedad. Con su estilo ecléctico, la propiedad combina arte, confort y extravagancia en cada nivel. Quien adquiera este tríplex de casi 10 millones de dólares, no solo comprará metros cuadrados frente a Gramercy Park, sino un boleto directo al universo creativo de Cara Delevingne.

A.E