Así fueron las vacaciones del Kun Agüero en Nueva York junto a su esposa e hijos

Kun Agüero disfrutó de unos días en Nueva York acompañado por su esposa Sofía Calzetti y sus hijos, Benjamín y Olivia, en una escapada que combinó paseos por lugares emblemáticos con momentos de relax en familia. Entre recorridos por miradores, parques y rincones icónicos de la ciudad, el exfutbolista se mostró cercano y sonriente, compartiendo instantes que reflejan la esencia de un viaje pensado para disfrutar juntos y descubrir nuevas experiencias. La visita incluyó escenarios urbanos y espacios verdes que marcaron la dinámica de la estadía.

Parques, rascacielos y momentos únicos: Las vacaciones familiares del Kun Agüero y su familia

Kun Agüero vivió una experiencia especial en la Gran Manzana junto a Sofía Calzetti y sus hijos, en un viaje que reunió paisajes urbanos, espacios verdes y escenas cotidianas en familia. Desde atardeceres con vistas panorámicas hasta caminatas por Central Park, cada momento se convirtió en parte de una serie de postales que muestran cómo la ciudad se transformó en escenario de días compartidos y recuerdos que se suman a su historia personal. La combinación de recorridos y detalles más íntimos dio forma a la escapada.

Kun, Benjamín y Olivia Agüero

En las últimas horas, el futbolista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron cómo fue la escapada familiar. Las fotos mostraron cómo combinaron paseos por los lugares más emblemáticos de la ciudad y momentos de relax en familia. La publicación reflejó cada momento de su viaje, donde se los ve sonrientes y cercanos, en escenarios que van desde miradores panorámicos hasta rincones verdes de Central Park. Uno de los instantes más llamativos fue la visita a un mirador con vistas privilegiadas del Empire State al atardecer.

Las postales mostraron al Kun Agüero posando junto a su hija menor mientras el resto de la familia se unía a la postal, con el cielo teñido de tonos cálidos sobre el skyline de Manhattan. También se registraron imágenes más íntimas en el mismo lugar, donde padre e hijos compartieron gestos de complicidad en un entorno que resaltaba la imponencia de la ciudad. La familia aprovechó además la experiencia de un espacio con piso de cristal rodeado de esferas espejadas para hacer distintas postales.

Benjamín y Olivia Agüero

En ese punto, el influencer se arrodilló para jugar con su hija, mientras el reflejo de la ciudad se multiplicaba a su alrededor, creando una escena divertida y diferente. Estos momentos muestran cómo el viaje combinó lo turístico con la espontaneidad de estar juntos. El recorrido incluyó también Central Park, donde se los vio en un día nublado disfrutando de la naturaleza en contraste con los rascacielos de fondo. En una de las fotos, Benjamín Agüero, fruto de la relación entre el exdelantero y Gianinna Maradona, sostiene a su hermana pequeña, mientras el entorno se mezcla a su alrededor.

Las vacaciones familiares de Kun Agüero y Sofía Calzetti: Postales familiares entre paseos, juegos y momentos de lujo

El viaje no se limitó a las caminatas por la ciudad. Una de las imágenes más comentadas muestra a la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti dentro de un jet privado, con un cárdigan beige y un croissant en la mano, rodeada de bandejas con frutas y pastelería. La escena destacó la comodidad de un traslado que combinó lujo con la naturalidad de la infancia. La postal refleja cómo los detalles del viaje se sumaron a la experiencia general, aportando un aire distinto a la escapada.

Kun y Olivia Agüero

Las fotos compartidas reflejan un itinerario variado, con miradores al atardecer, juegos en espacios modernos, paseos por parques y noches con vistas iluminadas. Cada momento estuvo marcado por la compañía familiar, mostrando cómo el exdelantero disfruta de su tiempo libre junto a los suyos. La diversidad de escenarios elegidos permitió que cada integrante viviera la ciudad desde distintas perspectivas. La ciudad se convirtió en escenario de momentos que reflejan tanto lo cotidiano como lo especial.

La presencia de Sofía Calzetti en las imágenes también aportó un aire de cercanía y complicidad familiar. La pareja se mostró relajada en diferentes escenarios, reforzando la idea de un viaje pensado para compartir y disfrutar en conjunto. La naturalidad de las fotos confirma que la escapada fue más que un recorrido turístico, sino que se enmarcó en una oportunidad para fortalecer lazos. La manera en que se integraron en cada espacio refleja la intención de vivir la experiencia priorizando la compañía y el tiempo compartido.

Kun, Benjamín, Olivia Agüero y Sofía Calzetti

Kun Agüero disfrutó de unos días en Nueva York junto a Sofía Calzetti y sus hijos, en una escapada que combinó recorridos por lugares emblemáticos con momentos de tranquilidad en familia. Entre miradores con vistas únicas, paseos por espacios verdes y escenas cotidianas, cada instante se transformó en parte de un itinerario que reflejó la esencia de compartir tiempo juntos. La ciudad se convirtió en escenario de experiencias variadas que sumaron nuevas memorias, integrando lo urbano con lo íntimo en un viaje pensado para disfrutar.

VDV