El look de Vicky de Envidiosa: los secretos del vestuario de la serie de Griselda Siciliani que arrasa en Netflix

En la tercera temporada de Envidiosa, que ya arrasa en Netflix, la moda se convierte en un verdadero manifiesto emocional. El vestuario de Vicky -el personaje arrollador interpretado por Griselda Siciliani- no es un simple acompañamiento visual: es una narrativa paralela que revela cada capa de su compleja historia. Esta vez, la estética del personaje abraza estampas exclusivas, texturas de alto impacto y calces que delinean con precisión quirúrgica la intensidad de la trama.

Griselda Siciliani en Envidiosa | Netflix

La paleta cromática es protagonista y está cargada de intención: rojos profundos, azules marinos de corte clásico y neutros sofisticados se combinan con detalles que aportan tensión visual. Para lograr este universo, la producción recurrió a la prestigiosa firma María Paez, cuya impronta define buena parte del ADN estilístico de la temporada.

Indumentaria que usó Griselda Siciliani en Envidiosa | Crédito María Paez

Envidiosa: las prendas que construyen el fenómeno protagonizado por Griselda Siciliani

En esta última entrega de la trilogía de Envidiosa, las siluetas y los calces operan como brújula emocional. La ropa acompaña cada giro dramático que atraviesa Vicky en Envidiosa (Griselda Siciliani), oscilando entre piezas relajadas de volumen generoso y diseños ajustados con carácter definido. Esa dualidad -entre lo romántico y lo elegante, entre la suavidad aparente y la firmeza de sus decisiones- se vuelve clave para interpretar su estado anímico en cada escena.

Griselda Siciliani en Envidiosa | Netflix

Los estampados y las tramas conquistan la pantalla: marcan el ritmo, aportan identidad y condensan la energía de una temporada marcada por el movimiento constante, la emocionalidad intensa y los momentos límite. Uno de los ejemplos más icónicos es un trench midi de gabardina con mangas de encaje en un estampado exclusivo inspirado en la Costa Azul de los años 60. Su silueta relajada y su lazo de ajuste en la cintura lo convierten en una pieza statement.

Indumentaria que usó Griselda Siciliani en Envidiosa | Crédito María Paez

La exploración de texturas continúa con diseños que ya son fetiche: el Chaleco Piaf, confeccionado en tweed premium con fit oversized, hombros marcados, bolsillos aplicados y broches metálicos en tono peltre; la Chaqueta Audrey, una bomber liviana de encaje estampado con cierre metálico personalizado y detalles tejidos en puños y cintura; y la Falda Audrey, corta, relajada y con cierre frontal en el mismo encaje exclusivo. Juntas, estas piezas crean conjuntos coordinados de un impacto visual magnético.

Griselda Siciliani en Envidiosa | Netflix

Indumentaria que usó Griselda Siciliani en Envidiosa | Crédito María Paez

Envidiosa: una alianza estética que potencia el relato

La unión entre el estilo que Griselda Siciliani encarna en Envidiosa y la filosofía de María Paez es profunda y van siempre de la mano. El vestuario cristaliza esa alquimia entre intensidad, sensibilidad y una presencia que jamás pasa inadvertida. Esa dualidad es emblemática de la idiosincrasia de la marca: un romanticismo moderno que abraza la femineidad, pero la dota de un carácter contundente.

Griselda Siciliani en Envidiosa | Netflix

La recurrencia a estampas exclusivas, la combinación cuidada de géneros -encaje estampado, tweed, denim, jacquards- y los calces pensados al detalle funcionan como extensión del universo emocional de la protagonista. Cada elección revela un matiz: su vulnerabilidad, su impulso, su expansión. Un detalle no menor es el proceso local: todas las prendas de María Paez son diseñadas y producidas en Argentina, integrando el saber artesanal con métodos contemporáneos. La calidad de los géneros y las terminaciones se vuelve parte fundamental de la narrativa visual del personaje.

Indumentaria que usó Griselda Siciliani en Envidiosa | Crédito María Paez

La temporada despliega un vestuario a la altura de su intensidad emocional: desde el Trench Sarah en denim 100% algodón con bordado exclusivo en la espalda, hasta las faldas Margaret de algodón con lavado liviano. Cada pieza refuerza el relato y confirma que el estilo de Griselda Siciliani en Envidiosa es tan poderoso como sus conflictos internos, sus rupturas y su batalla constante contra los mandatos sociales.

NB