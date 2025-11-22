Así es Shaina, la hija influencer de La Joaqui: amor por lo animales, tutoriales de cocina y los recorridos por su casa

La Joaqui supo posicionarse en la industria musical y en la actualidad también forma parte del reality Masterchef Celebrity (Telefe). Precisamente, esta semana la artista recibió la ayuda de sus hijas, Shaina y Eva, quienes fueron al mercado a buscar los alimentos para que después la participante pueda elaborar algo con lo que sus pequeñas le llevaron. La audiencia quedó derretida al verlas ya que no suele mostrarlas tan seguido en la pantalla chica. Lo cierto es que Shaina, su primogénita, sí está más expuesta en las redes sociales porque tiene su propia cuenta de Instagram.

Carismática y mini influencer: Shaina, la hija de La Joaqui, que enternece las redes

Shaina tiene 9 años y es fruto de una relación pasada que tuvo La Joaqui con el trapero Coqeéin Montana. Tal como sucede con la era digital en los niños, la heredera de la cantante quiso tener su propia red social para crear y compartir contenido. Su mamá accedió pero con una condición: que sea una cuenta supervisada por ella.

La Joaqui y sus hijas, Shaina y Eva.

Desde ese entonces, Shaina se dedica a subir videos y imágenes junto a su hermana Eva, de 7 años, sus amigas y hasta con sus mascotas. Carismática y atenta a interactuar con sus seguidores, la pequeña comparte sus paseos al aire libre, su momentos de juego y desconexión de su rutina escolar, y las actividades que realizan junto a su madre.

Shaina, la hija de La Joaqui.

En uno de los posteos, Shaina se muestra junto a su hermanita y su perrito posando frente a un puesto de flores. Un detalle que enterneció a todos fue que las nenas y su perrito usan abrigo de lana: ellas en color rosa y el animal en tonalidad turquesa. La Joaqui, quien sube estas publicaciones en la cuenta de su primogénita, comentó con una serie de emojis de corazones rojos y caritas enamoradas.

Shaina y Eva, las hija de La Joaqui.

En otro posteo, Shaina vuelve a reflejar su amor por los animales. En el video se la puede ver entonando la canción Exclusive de Emilia junto a su mascota, quien llevaba un brillito en la cabeza como los que suele tener la artista. Este momento súper tierno y hogareño llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en comentar lo "dulce" que es la publicación.

En otra publicación, Shaina comparte una filmación del momento en que prueba un chocolate dubai, el cual está en tendencia este 2025 y se caracteriza por llevar pistacho. Tal como los videos donde reaccionan a los alimentos favoritos del momento, la niña contó sus opiniones. "Bueno chicos abrí el chocolate, perdón que se me cortó la parte uno... Amo es pistacho caramelizado", expresó entusiasmada.

En una de las postales que subió Shaina se la puede ver en su lugar favorito de su casa: la sala de juegos. Ahí se encuentra sentada en el piso frente a una enorme casa de muñecas, realizado en madera pintada de blanco, junto a su hermana Eva. Este instante de risas, juegos y looks comfy es uno de los recuerdos que La Joaqui registró con su cámara para atesorarlo por siempre y que forma parte del feed de su hija en Instagram.

Shaina y Eva, las hija de La Joaqui.

Así es Shaina, la hija influencer de La Joaqui, quien a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 80 mil seguidores, comparte su amor por lo animales, su pasión por los tutoriales de cocina, los recorridos por su casa y sus momentos a puro juego junto a su hermana Eva y sus amigas.

Así fue el glamoroso cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui: ambientación shabby chic, spa y parque de juegos

El 12 de noviembre, la Joaqui enterneció a sus seguidores de Instagram con tiernas fotografías del cumpleaños de Eva, su hija menor. La niña celebró sus 7 años, rodeada de amigos y familia, y con un festejo temático. Con ambientación rosa y shabby chic, fusionando elementos antiguos y modernos en un estilo romántico y femenino, propuso una tarde a puro juegos y diversión, mientras se relajaban en una especie de spa íntimo solo para las niñas presentes, entre las que estaba Inti, la hija de Cazzu.

El glamoroso cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui:

La lujosa casa de la Joaqui se tiñó de rosa, con una mesa cubierta con un mantel rosa con volados y estampado de cuadros pequeños. Sobre ella, se destacaban los arreglos florales con rosas rojas y flores rosadas, además de platos con frutas, bocaditos y dulces. Las niñas también tenían otro lugar con espejos rosas y camas en el suelo para disfrutar de una tarde de spa, luego de una larga jornada de juegos en el patio de su casa. Entre pinturas, corridas en el parque y relajación, la niña vivió un cumpleaños lleno de diversión y lujos.