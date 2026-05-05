Así es la vida de Tadeo Weich, el "hijo no hippie" de Julián Weich, viviendo en Bariloche

Julián Weich no duda en mostrarse orgulloso de todos sus hijos y los diversos caminos que ellos eligieron. Mientras que el conductor sigue demostrando sus trabajos en la televisión argentina y rodeado de sus compañeros de confianza, sus hijos viajan alrededor del mundo y dejan en claro qué es lo que quieren seguir. Tadeo Weich se alejó del trabajo de su papá en los medios de comunicación, pero mantuvo su perfil de redes sociales abierto. De esta manera, mostró su estilo de vida conectado con la naturaleza y sus amigos.

Julián Weich y sus hijos en Bariloche

Así es la vida de Tadeo, el "hijo no hippie" de Julián Weich

Tadeo es el hijo de Julián Weich y Valeria Wainer, de casi 28 años. El joven decidió alejarse de la televisión argentina, pero comparte los mejores momentos de su vida en su cuenta de Instagram abierta, con más de 4 mil seguidores. De esta manera, mostró que decidió irse de Buenos Aires y formar su vida en Bariloche, rodeado de amigos, excursiones al aire libre y una vida fuertemente conectada con la naturaleza y los deportes.

En una entrevista con Choco en Taper, el conductor se sinceró sobre el estilo de vida de su hijo y lo definió: “Él es mitad y mitad, porque puede vivir como hippie, pero le gusta la manzanita, le gusta el lujo. Está en el limbo porque puede dormir adentro de un coche en el medio de la montaña”. En sus posteos de Instagram, destaca momentos elegantes, como casamientos o fiestas con amigos, al mismo tiempo que expone sus tardes en la montaña, su amor por los deportes acuáticos y sus capacidades de escalar y disfrutar de un momento a pura naturaleza. Sin embargo, esto generó una gran comparación con Jerónimo o Momo, el "hijo hippie" de Weich.

Tadeo Weich

Lejos del estilo de vida de su hermano Momo, Tadeo también elige la naturaleza

Si bien Tadeo Weich elige en su vida a la naturaleza, Julián Weich marca una fuerte diferencia con el estilo de vida de Momo. Mientras que Momo busca ser un activista de la protección de la naturaleza, viviendo en casa de barro, Tadeo se sigue manteniendo muy cercano al estilo de la ciudad, con fiestas y salidas con amigos que lo conectan con su papá y su familia.

Durante esta misma entrevista, el conductor indicó: “Llama mucho la atención, sobre todo el título de ‘hijo hippie’, pero yo le digo ‘hijo sustentable’". De esta manera, su hijo de casi 28 años también habló de la comparación del estilo de vida y aseguró: "Soy un poco más viajero, me voy arreglando, trabajando, haciendo temporadas, pero no sé si catalogo como hippie. Si me comparás con él, no soy hippie”.

Tadeo Weich

Entre trabajos por temporadas, excursiones en la naturaleza y una vida rodeada de amigos, Tadeo Weich eligió Bariloche como centro de vida y despliega su personalidad más aventurera, aún conectado a la ciudad. Julián Weich se muestra orgulloso de las elecciones de sus hijos en todo momento, y siempre busca que vivan sus elecciones a pleno. Las comparaciones no tardan en llegar, al igual que el descubrimiento de una nueva forma de buscar conexión con el aire libre y la vida sustentable.

A.E