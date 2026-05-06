Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

El lunes 27 de abril, el Palacio de la Reconquista se convirtió en el escenario elegido para celebrar los 33 años de Revista CARAS. Cinco meses después de su aniversario real —noviembre es el mes en que, en 1992, el primer número llegó a los kioscos argentinos— la marca reunió en el microcentro porteño a celebrities, políticos, empresarios y figuras del mundo del espectáculo para brindar por tres décadas y algo más de presencia ininterrumpida. Una celebración que llegó con retraso pero con todo: música, brindis y el peso de una historia que pocos medios en Argentina pueden contar.

Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, tomó la palabra y fue directo al número: “33 no es cualquier número”. Lo dijo con razón. Los médicos lo usan para auscultar; Cristo vivió 33 años; en la numerología pitagórica es el número maestro; en la masonería, el grado máximo; en la Kabbalah, el Tiferet en el Árbol de la Vida. Un número cargado de peso simbólico para una revista que nació en pleno menemismo, cuando Argentina vivía su apogeo económico y el mundo pedía un nuevo estilo. Un contexto que CARAS supo leer antes que nadie y del que salió, edición tras edición, sin perder el paso. De aquel martes 24 de noviembre de 1992 a hoy pasaron más de 2300 ediciones, una expansión continental —CARAS Brasil en 1993, CARAS Portugal en 1994—, el lanzamiento de CARAS TV en Portugal en 2013, y un canal que en Argentina cumple tres años y acaba de entrar a la grilla de Flow en el número 26. Una trayectoria que Fontevecchia resumió con precisión antes de presentar a la nueva directora, Mercedes Funes: “CARAS no es una revista. Es una marca con vida propia en cada una de sus extensiones”.

Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri y la periodista Gabriela López

Valeria Mazza fue la primera en llegar, cerca de las 16.15 y manejando su camioneta Range Rover. Se instaló en un camarín del primer pisoasistida por la maquilladora Poli Martínez, el peluquero Mauro de Brito y los estilistas de Los García, Nacho García Rocha y Mariana García Navarro, recientes ganadores del Martín Fierro de la Moda. Después se enfundó en el diseño en negro de Valentina Schuchner, otra de las distinguidas en esos premios, como Nuevo Talento de la Moda.

Vale recordó que su carrera y CARAS nacieron casi a la par: “En el ’90 me vine a Buenos Aires, la campaña de Guess fue en el ’93 y ustedes nacieron en el ’92. Con CARAS siempre hubo una relación de mucho respeto, cariño y admiración mutua”, confesó antes de bajar para la producción de la foto de tapa. En ese back se le unió su marido, Alejandro Gravier, quien animó la charla. Para entonces el salón ya estaba ambientado por Oviedo Eventos con una intervención vegetal de estudio Gardenia, muebles de Mutz y Silvana Zarza y esferas e instalaciones inmersivas de Mirna Deco. El catering de Intensamente contempló finger foods con platos como cordero patagónico y langostinos.

Valeria Mazza junto a Juana Viale y Alejandro Gravier

Juana Viale, Alejrandro Gravier, Valeria Mazza y Moria Casán

Todos elogiaron los vinos Malbec y Chardonnay con firma de campeón del mundo Mi Victoria by Leandro Paredes. Moria Casán ya estaba ahí, monumental y junto su asistente, Galo Soto, luciendo un vestido estructura de Ivana Picallo íntegmaquillada por Matías Nazareno y peinada por Miguel Romano. Las sandalias de Carmen Steffens, de más de 10 cm fueron el comentario de la noche: ¡¿Cómo lo hace?! Simpática y verborrágica, saludó a todos y confió la alegría que le provocó la Gala: “Fue todo mágico, con distinción y categoría… ¡Una celebración tan agradable! Un lugar maravilloso donde me sentí rodeada de gente amiga”, repitió sonriente.

Moria Casán y Maximiliano Pullaro

Moria Casán y Juana Viale

La One se saludó con el presidente de Perfil, Jorge Fontevecchia y se deshizo en elogios: “Siento que esta es una fiesta de consagración de Caras… Una revista que acompañó toda mi carrera. ¡Fue la primera en graficar a mi hija! Es un ejemplo de permanecer, afianzarse y sellar un clásico… Hay que valorar mucho que hoy sigue manteniendo su impronta del papel, porque la revista papel queda en tu casa y es un recuerdo guardado”. La diva también habló de su presente estelar, a punto de cumplir 80: “Estoy viviendo un gran año emocional y de mayor rigor. Protagonizando una obra transgresora como ‘Cuestión de género’, y en agosto, para mi cumpleaños, estreno la película ‘Yo Narciso’ y mi biopic… vengo de un homenaje en el teatro y hago televisión en un horario nuevo para mí. En el amor, todo estupendo como nunca, junto al Pato Galmarini, un gran compañero de vida”.

Moria Casán y Juana Viale

Juana Viale, consagrada como la nueva cara de los almuerzos, fue una de las invitadas más esperadas y llegó puntual a la cita con saludos de su abuela Mirtha Legrand, que hasta último momento hizo lo posible por asistir a la gala. Espléndida con un diseño de Gabriel Lage en blanco y negro, y tras ganar la noche anterior el Martín Fierro de Oro de la Moda, volvió a dar cátedra de elegancia.

“Mi año viene muy bien, estoy contenta y trabajando mucho. Hace ya seis años que estoy como conductora y me siento bastante sólida; también mi camino de la actuación está ligado a mis pasiones, y en ese caso son más de 20 años”, contó. Y valoró el hecho de que la revista siga vigente: “Es maravilloso, con todo lo que ha sido la digitalización de los medios que sigan armando estas celebraciones”.

En petit comité con junto la nueva directora de la revista, Mercedes Funes, y Wally Diamante, a cargo de la convocatoria, la actriz reveló que prepara una obra teatral y que se entrena para competir en una maratón y en el triatlón Ironman.

Con el natural don de su carisma, Carolina Ardohain fue de las más admiradas. Lució un conjunto de falda negra y camisa blanca de Carolina Herrera. Siempre profesional, llegó al palacio junto a su manager Gastón Stati, de Muse Management, y sorprendió con su nuevo look morocho: “Me oscurecí el pelo por un comercial de la marca Excellence. Me encanta prepararme para una gala, la moda tiene mucho de arte, arquitectura y pintura. Con CARAS compartí momentos importantes de mi vida, momentos inolvidables”, se explayó. Justo el día de la gala, habían comenzado los rumores de separación con Martín Pepa, una realidad que terminó confirmándose días después ya con la modelo de viaje por Miami. Pampita, al igual que sus tres compañeras de la tapa principal, recibió como obsequio un exquisito perfume Costa Azzurra de Tom Ford.

El encuentro de Pampita con Alejandro Gravier, Valeria Mazza, Moria Casán y Juana Viale

Con el Editor Jefe de CARAS, Federico de Bártolo, a cargo de las fotos de tapa, las celebrities y los invitados del círculo rojo charlaron en un living de absoluta exclusividad, custodiado de cerca, como siempre, por Federico Perroti y su staff. .

Apenas ingresó, Mauricio Macri se reencontró con la modelo Chloé Bello, una de las mujeres con las que se lo vinculó desde su separación de Juliana Awada. “Nos debemos una cena”, le dijo él, a lo que ella le respondió pícara: “¡Dos cenas!”. Francisco de Narváez dijo presente con Carolina Klemencic, y enseguida se armó grupito junto a Fontevecchia, Macri y el banquero Jorge Brito con Gaby Vaca Guzmán.

El periodista Marcelo Longobardi se sumó más tarde al meeting; muy cerca de ellos merodearon el vocero de Brito, José Luis Rodríguez Pagano, junto a Débora Plager, y el empresario Lautaro Mauro, que acompañó a su mujer y conductora de la velada, Agustina Casanova.

Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

Benjamín Vicuña llevó un look all Rochas para estar a tono. Esta vez no pudo acompañarlo Anita Espasandín, y su presencia fue breve por estar a las corridas con sus dos trabajos actuales: El resto bien, la serie que se emite por Flow, y la obra teatral Secreto en la Montaña, en la que repite la exitosa dupla con Esteban Lamothe en Envidiosa. En vísperas del final de la serie que los unió como pareja, Lamothe y Débora Nishimoto fueron pura complicidad: “Queremos seguir haciendo ficción juntos. Nos retroalimentamos en el set, los dos somos poco estructurados y nos divertimos mucho”.

Benjamín Vicuña

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

En pleno boom tuerca por el efecto Colapinto, llegaron Osvaldo Cocho López, con su mujer Verónica Colussi, y su hijo Juan Manuel Cochito López, comentarista televisivo de las carreras de Fórmula Uno. Cochito, a quien se vinculó el año pasado con Pampita cuando ella pausó su relación con Pepa, viajó al otro día a Miami para la transmisión del Gran Premio. La modelo también planeaba viajar a esa ciudad con sus amigas en plan quitapenas. De estrecho vínculo con Madonna en los ’90, Daniel Rossi reapareció mediáticamente con traje negro y camisa blanca de Pablo Ramírez. Recordó épocas pasadas con Marcelo Polino –que tendrá su programa propio en la nueva grilla de CARAS TV– y reveló que atesora una verdadera joya bibliográfica: el recordado libro ‘Sex’, firmado por la propia Madonna en 1992.

Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

Verónica de la Canal, Julieta Poggio y Cande Ruggeri

Rossella Della Giovampaola

Laurita Fernández

Cruces, secretos y todo lo que no se vio de la gala de Revista CARAS

Con la conducción de Agus Casanova, la música de la Gala tuvo dos deejays femeninas: primero Daniela Urzi, que armó un estilo Downtempo “con sonidos tribales y místicos”, y más tarde la modelo y cantante Fionna, quien pasó “una mezcla de deep house con progressive”. Fue el momento del baile junto a la barra de tragos comandada por Gastón Varela y el equipo de El Barman. Hasta acá, lo que se puede contar de una noche inolvidable. Y es que lo que pasa en la Gala de CARAS, queda en la Gala de CARAS.

Fotos: Federico De Bartolo

Texto: Carlos Cervetto