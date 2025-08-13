Cuál es la pena de prisión que pidió Julieta Prandi para su expareja Claudio Contardi

El miércoles 6 de agosto se dio inicio al juicio iniciado por Julieta Prandi a Claudio Contardi, su exesposo. En 2021, la modelo denunció haber sufrido diversos tipos de violencia, por su parte, en el periodo de 2015 a 2018, entre ellos abuso sexual con acceso carnal. Cuatro años más tarde, el empresario enfrentó a la Justicia y este miércoles a partir de las 11 de la mañana se conocerá el veredicto determinado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

El pedido de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana fue sede de las tres audiencias que se realizaron en el marco del juicio iniciado por Julieta Prandi contra Contardi que enfrenta la acusación de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”. La expareja había comenzado su relación en 2009 y tienen dos hijos en común, en 2019 se separaron y posteriormente la modelo denunció judicial y mediáticamente el calvario que vivió por largos años.

“Si él me mataba, me hacía un favor. Yo por mis hijos me dejo matar”, fueron las palabras de Julieta Prandi al revelar como era su día a día con hechos sistemáticos de violencia por parte de Constardi, por lo que su casa se había convertido en "una jaula". En esta línea, la pericia psiquiátrica realizada a la denunciante indica: “Tiene recuerdos traumáticos que no puede sacar de su cabeza y que le ‘aparecen de manera incontrolable’ de violencia física, psíquica y sexual padecida en numerosas oportunidades a expensas de ser ‘manipulada y forzada’ por su exmarido”.

En este marco, y tras tres jornadas donde además de brindar los testimonios del denunciante y denunciado, el viernes pasado durante la última audiencia, la defensa de Contardi pidió la nulidad del juicio. Por lo contrario, el fiscal Christian Fabio pidió que el acusado sea condenado a una prisión efectiva de 20 años. Mientras que Fernando Burlando y Javier Baños en representación de Julieta Prandi exigieron una pena de 50 años de cárcel.

"Pedimos 50 años por una cuestión técnica, no porque con esa cantidad de pena se pueda hacer que se haga Justicia, sino porque es el máximo legal que permite que establece el artículo 55. Hubiéramos pedido prisión perpetua de haber podido”, fueron las palabras de Baños.

Este miércoles a partir de las 11 horas de la mañana se dará a conocer el veredicto decidido por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. Por su parte, Julieta Prandi aseguró que no busca venganza, sino Justicia.