Cuándo son los premios Martín Fierro 2025

Tras una gala excepcional en el 2024, y las nuevas premiaciones que se unieron a la grilla durante los meses de este año, se anunciaron los nominados y la fecha de la 53° edición de los premios Martín Fierro 2025. La noticia se volvió tendencia en las redes sociales y entre los usuarios que ansiaban por escuchar cuándo volvería el evento más importante de la televisión argentina. Entre críticas y comentarios al respecto, la gala más esperada volvió a ser centro de atención mediática.

¿Cuándo son los Martín Fierro 2025?

En medio de un año lleno de noticias y celebridades de renombre, la 53° edición de los premios Martín Fierro 2025 volvió a ser protagonista de los titulares de los medios de comunicación. Los usuarios y espectadores de la gala más importante para la televisión argentina no tardaron en dar a conocer sus opiniones sobre diversos nominados y los elegidos para conducir. La velada estará a cargo de Santiago Del Moro y la transmisión se dará por la pantalla de Telefe.

En un programa especial de Corta por Lozano (Telefe), y de la mano de Luis Ventura, presidente de APTRA, dieron los detalles del evento, al igual que los nombres de los nominados. Este 29 de septiembre se podrá disfrutar la noche, donde subirán al escenario los mejores de la televisión argentina. El vivo se llevará a cabo desde el Hilton Buenos Aires, que se vestirá elegante para recibir a los agasajados y a sus invitados especiales.

Entre algunos de los programas nominados se encuentra LAM, Gran Hermano, La Peña del Morfi y Ariel en su Salsa. Entre la ficción, Margarita, Iosi, el espía arrepentido, y El Encargado se llevaron la atención de todos los fanáticos, y muchos actores reconocidos también se llevaron su nombramiento en los premios, como Isabel Macedo y Guillermo Francella. El listado fue centro de comentarios de los usuarios de las redes sociales, quienes muchos apuntaron contra algunos nombres.

A pesar de esto, la emoción de los fanáticos de la televisión argentina se sintió en todos lados. Con la nominación, el lugar de premiación y la fecha del evento, muchos de los usuarios comenzaron a contar los días para que llegue la noche especial. La 53° edición de los premios Martín Fierro 2025 promete una noche de lujos y elegancia, con las celebridades más reconocidas de la Argentina, por su estilo fashionista, su presencia frente a las cámaras y su carisma que marcó a grandes generaciones.

