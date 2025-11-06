Tensión en MasterChef Celebrity: Momi Giardina le gritó a Wanda Nara

Con el correr de los días, MasterChef Celebrity se pone más exigente y los jurados van en búsqueda de afinar todos los detalles de los platos. Es por ello que los participantes están metidos de lleno en cumplir con esas expectativas. Mientras algunos mantienen la serenidad y la armonía, otros, como Momi Giardina, se alborotan y entran en una dinámica en la que los nervios juegan en contra. En la última edición del reality de cocina, Wanda Nara fue destinataria de una polémica reacción por parte de la exbailarina de Marcelo Tinelli.

Momi Giardina se descontroló con Wanda Nara

En el marco de una nueva gala de eliminación, luego de que el tridente de chef haya dado las indicaciones para el plato que tenían que realizar los participantes, Wanda Nara se dispuso a hacer su recorrido habitual en cada una de las islas de los cocineros amateurs. Al llegar al sector donde se encontraba Momi Giardina, la conductora, con el termo y el mate en la mano, quiso descontracturar el momento haciéndole una pregunta “random”: “¿Te gusta el mate dulce o amargo?”. “Amargo”, contestó la concursante un tanto incómoda. Wanda, con una sonrisa cálida y sin presiones, lanzó: “Vos no sos amarga”. “Pero el mate lo tomo amargo”, exclamó la panelista.

Acto seguido, la presentadora de Telefe le puso el dedo en la llaga: “Te veo un poco inestable en la competencia. A veces como muy arriba muy feliz, y aveces como muy desconcentrada”. En su entrevista a solas, Momi cuestionó de quién viene la crítica: “Tampoco que me lo está diciendo Rabi Yankar”.

Frente a Wanda, confesó: “¿Sabés qué me pasa? Ahora siento que todavía no puedo mostrar mi personalidad porque me empezó a gustar la cocina”.

La charla de “vecinas” que incomodó a Momi y generó que le corte el rostro a Wanda Nara

Mientras Momi Giardina intentaba eludir a Wanda Nara para priorizar la elaboración del desafío culinario, la ex de Maxi López parecía no captar esa indirecta. A solas, la aspirante a quedarse con el premio mayor comparó esta intervención con la típica charla de vecinas que se generan mientras una está apurada y la otra quiere dar charla.

Por este motivo, puso un tajante punto final: “Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan”. Este gracioso reproche puso en manifiesto la necesidad que tiene de mantener la atención cien por ciento en lo que está haciendo evitando conceder minutos valiosos dentro del ajustado tiempo que tiene para preparar el plato final.

Sin embargo, la impronta graciosa y alborotada de Momi Giardina no logró provocar un malestar en Wanda Nara, quien entendió el apuro de la mujer por intentar no quedar eliminada. Poco más tarde, la mediática rubia volvió hacia donde estaba la actriz acabando por completo con su paciencia y lanzando un desesperante grito: “Es que me estás molestando, Wanda. Me distraes con tu charla". De esta manera, se puso en evidencia que la cortesía y las sonrisas diplomáticas tienen un límite.

