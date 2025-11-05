El momento incómodo entre Germán Martitegui y Momi Giardina en MasterChef: "No va a salir en cámara"

Las galas de eliminación de MasterChef Celebrity suelen estar cargadas de tensión, pero esta vez también hubo espacio para el humor (y algo de incomodidad). Durante la última emisión del reality de cocina de Telefe, Germán Martitegui y Momi Giardina protagonizaron un cruce que hizo reír a todos, aunque también dejó un clima de sorpresa en el estudio.

La reacción de Momi Giardina al comentario desopilante de Germán Martitegui

Mientras Momi cocinaba concentrada en su preparación, Martitegui se acercó a su estación y, con tono divertido, lanzó: “Cualquier cosa electrónica que prendo, estás vos”. La actriz no pudo contener la risa, y el chef fue más allá con una frase que generó un silencio entre los presentes: “Hablás bastante de tu vida, sé todo ahora. No va a salir en cámara, pero sé hasta tus métodos anticonceptivos”.

Lejos de incomodarse, Momi Giardina se lo tomó con humor. Entre risas, respondió con simpatía y rápidamente retomó la explicación de su plato, intentando mantener el foco en la competencia.

Momi Giardina, una de las favoritas del público

Desde su llegada al programa, Momi Giardina se ganó el cariño del público por su espontaneidad, sentido del humor y autenticidad. La exintegrante de Peligro: Sin Codificar y rostro famoso de Luzu TV le aporta un toque de frescura a cada emisión, y esta vez no fue la excepción.

El momento con Germán Martitegui se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los usuarios comentaron entre risas la inesperada sinceridad del jurado y la manera en que Momi Giardina supo salir del paso sin perder la compostura.

AM