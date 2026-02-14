Cuánto cuesta la nueva cartera que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez por San Valentín

Mauro Icardi y La China Suárez celebran otro 14 de febrero juntos. A través de su red social, la actriz fue la encargada de compartir el lujoso regalo que recibió en este San Valentín y lo hizo acompañado de un mensaje muy especial para su actual pareja, con quien vive en Turquía y tiene planes de casamiento.

La romántica y costosa sorpresa de Mauro Icardi para la China Suárez por San Valentín

Este sábado 14 de febrero se celebra San Valentín o, como decimos en la Argentina, el Día de los Enamorados, por eso Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un exclusivo regalo. Así como tiempo atrás acudió a una reconocida firma italiana para conseguir un bolso rosa que era edición limitada, el futbolista volvió a elegir este accesorio para la actriz.

Al parecer la actriz es fanática de las carteras, por lo que su novio no dudó en recurrir nuevamente a este obsequio. En esta oportunidad, escogió una sofisticada cartera de Louis Vuitton, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. "Te celebro todos los días. A toda hora, cada minuto, cada segundo. Feliz San Valentín", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La China Suárez presumió los costosos regalos que recibió de parte de Mauro Icardi

Las imágenes que acompañaron su posteo fueron una producción que realizaron en el living de su hogar, donde se puede ver que la China Suárez también recibió un enorme ramo de rosas y cajas con chocolates y peluches. Sin embargo, la gran protagonista fue una mini cartera de cuero texturada en color verde y con herrajes dorados. La tonalidad no elegida al azar ya que se trata del color favorito de la joven.

En la postal que compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver sosteniendo el accesorio y presumiendo el obsequio que le brindó Mauro Icardi. El diseño combina elegancia y modernidad, y se encuentra personalizado. El delantero del Galatasaray tenía todo pensado y previamente a esta fecha mandó a colocar las iniciales "E" y "M" en la correa que adorna la cartera. Este guiño original elevó aún más la apariencia del complemento.

La China Suárez con su nueva cartera Louis Vuitton

Las postales, como era de esperarse, generaron una fuerte repercusión en las diferentes plataformas. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó y volvió a instalar el nombre de la pareja en el centro de la escena mediática. Debido a las constantes críticas, la actriz decidió deshabilitar los comentarios para esquivar a sus haters y los comentarios negativos.

La ostentosa cifra que vale la nueva cartera de la China Suárez, el regalo de Mauro Icardi por San Valentín

Más allá del romanticismo de este gesto, el detalle más llamativo no fue el color, la marca ni la personalización de la cartera sino el valor de la misma. Muchos usuarios se preguntaron cuánto desembolsó Mauro Icardi para sorprender a la China Suárez. Pues bien, según la página oficial de Louis Vuitton, la cartera se llama Bolso Capucines Mini y tiene un valor de 5.700 euros. Al cambio actual estimado, el precio rondaría los casi 10 millones de pesos argentinos.

La nueva cartera verde y personalizada de la China Suárez

Una cifra elevada que despertó todo tipo de reacciones y no pasó desapercibida. Con esta sorpresa que incluyó detalles personalizados, Mauro Icardi volvió a demostrar que no escatima a la hora de agasajar a la China Suárez, especialmente en una fecha tan significativa como la de este sábado 14 de febrero. En resumen, la nueva cartera que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez por San Valentín cuesta 5.700 euros, de acuerdo a la tienda online de la firma Louis Vuitton.