Así fue el cumpleaños de María Becerra: torta con diseño propio, show sorpresa y un tierno regalo de su mamá

María Becerra cumplió 26 años, el pasado jueves 12 de febrero, pero decidió celebrarlo el viernes 13. "No lo iba a festejar y me decidí a último momento", reconoció la artista en su red social sobre el festejo que finalmente hizo en su casa junto a su círculo más cercano. A comparación de otros años donde prefirió mantener total reserva sobre este día, la joven compartió con sus fans la intimidad del evento.

Los detalles del original cumpleaños de María Becerra

A pura intimidad y rodeada de afecto, María Becerra celebró sus 26 años en su casa junto a su familia, su equipo de trabajo, amigos cercanos y su pareja, J Rei. Fiel a su estilo espontáneo, la cantante subió a su red social distintos momentos del festejo y dejó ver el detrás de escena de una tarde cargada de emoción y alegría, que rápidamente cautivó a sus fanáticos.

La primera en aparecer en las historias de Instagram fue su mamá Irene, quien se puso al hombro la cocina y se encargó de preparar el menú de la celebración. El gesto fue interpretado por muchos como uno de los regalos más especiales que recibió María Becerra: cocinar para su hija en una fecha tan significativa.

"A ver qué está haciendo mamita. Hoy empanadas fritas por mi cumple", se la escucha decir a la joven en el video. Así, entre ollas y risas, el clima familiar marcó el tono cálido del encuentro. En la cocina también se encontraba J Rei, colaborando con la preparación de la carne y ayudando con los últimos detalles de la comida.

Más tarde, María Becerra presentó la original torta que ideó especialmente para la ocasión. La intérprete de Acaramelao eligió un diseño “deformito”, tendencia en la pastelería de cumpleaños, que llevaba la frase: “Feliz cumple, ¿tienes 26?”. La propia artista fue quien pensó el dibujo y le aportó su impronta creativa al pastel.

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió, el bizcochuelo, cubierto en buttercream rosa vibrante con pequeños lunares blancos, se convirtió en el gran protagonista. La intensidad del color contrastaba con la decoración en tonos beige y blanco, que incluyó globos en forma de número y una pequeña mesa de madera blanca adornada con flores al tono, generando una estética delicada y armoniosa.

En medio del festejo, la música tomó el control ya que María Becerra recibió al músico Pinky y su banda en vivo para entonar cumbias y poner a todos a bailar. La artista se animó a interpretar “Con la misma moneda”, clásico tema de Karina La Princesita, y también sumó al setlist “Lo intentamos”, desatando la euforia entre los presentes.

“Festejando el cumple de #LaNenaDeArgentina. Gracias @mariabecerra por compartir unos cumbiones con la bandurria. Esperamos verte pronto”, escribió Pinky, también integrante del exitoso ciclo de streaming Un poco de ruido, dejando en claro que la celebración tuvo un clima festivo y bien argentino.

María Becerra, el músico Pinky y J Rei

El look repleto de personalidad de María Becerra para su cumpleaños número 26

Para esta importante ocasión, María Becerra apostó por un look relajado pero con mucha actitud. Una vez más, la cantante demostró que, lejos de seguir las tendencias o el estilo de moda, apuesta a crear una estética que la defina al cien por ciento. Por esta razón, lució una gorra rosa con visera y un top deportivo de mangas amplias en tonos fucsia con estampado geométrico, que dejaba ver su abdomen.

María Becerra celebrando su cumpleaños número 26

Para completar su outfit, llevó con un pantalón bermuda de jeans de corte holgado y tiro bajo. La prenda contenía letras grandes y estrellas con bordes más claros. Además, estuvo acompañado de un cinturón repleto de brillos que le agregó un aire glam al conjunto. El resultado fue un atuendo urbano y repleto de personalidad que conquistó a sus seguidores.

En resumen, así fue el cumpleaños de María Becerra: torta con diseño propio, show sorpresa y un tierno regalo de su mamá Irene. Se trató de una jornada muy significativa para la compositora, por eso no dudó en mostrar en sus redes sociales cada detalle del festejo.