Donato de Santis desfiló en el carnaval de Gualeguaychú y sorprendió a todos con su baile particular. La participación del reconocido chef en la comparsa Papelitos se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana, en una jornada que reunió a miles de personas en el Corsódromo.

Donato de Santis desfiló en el carnaval de Gualeguaychú y sorprendió a todos con su baile particular. Su presencia en la carroza de músicos de la comparsa Papelitos aportó un toque distintivo a la celebración, en una edición que volvió a consolidar al Carnaval del País como uno de los eventos más convocantes.

En la anteúltima noche del Carnaval del País 2026, el jurado de Masterchef Celebrity fue uno de los protagonistas más destacados. Su presencia en el Corsódromo, junto con la comparsa Papelitos, se robó más de una mirada, donde se lo vio disfrutar de la música y animarse a un baile particular que llamó la atención de los presentes.

La llegada de Donato de Santis al destacado evento emocionó a todos sus seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de celebrar su aparición. A través de su cuenta de Instagram, el chef compartió imágenes y videos del divertido momento, que tuvo como protagonista sus particulares pasos de baile.

El evento reunió a cerca de 20 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú. El espectáculo, considerado uno de los más destacados eventos teatrales a cielo abierto de Argentina, se extiende durante once noches y convoca a turistas de todo el país y de la región. Cada comparsa presenta una temática original con carrozas, vestuarios y coreografías.

Durante el desfile en el carnaval de Gualeguaychú, Donato de Santis se sumó a la carroza de músicos de la comparsa Papelitos y compartió la energía del espectáculo con un baile particular. El chef se integró al grupo de cantantes, moviéndose al ritmo de la batucada, en una participación que se destacó por la naturalidad con la que se desenvolvió.

Además de seguir la coreografía de los artistas, el jurado de Masterchef Celebrity se encargó de incitar al público a sumarse desde sus lugares. Con gestos y movimientos, animó a quienes lo observaban a acompañar la música, generando un momento de interacción que reforzó el espíritu festivo de la jornada.

Cabe destacar que no es la primera vez que Donato de Santis se acerca a estas celebraciones. Días antes de su participación en Gualeguaychú, el chef estuvo presente en los carnavales de Corrientes, donde se lo vio disfrutar del desfile junto a los presentes y expresar su entusiasmo por la comparsa Ará Berá.

Su participación aportó un matiz diferente al espectáculo, formando parte de los momentos destacados de esta edición del Carnaval del País.

