Quién es Ximena Sáenz, la cocinera que reemplaza a Donato de Santis como jurado de MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity vuelve a sufrir un cambio en el jurado. Así como Maru Botana reemplazó a Damián Betular, ahora será Ximena Sáenz quien estará en el lugar de Donato de Santis. La experta en cocina, que mantiene un perfil bajo en la pantalla chica, se suma a la competencia para juzgar las preparaciones de los participantes y brindarles nuevos conocimientos.

Empresaria, influencer y mamá: Ximena Sáenz, la cocinera que debuta en MasterChef Celebrity en lugar de Donato de Santis

Ximena Sáenz será la encargada de ocupar el lugar de Donato de Santis en MasterChef Celebrity, este martes 20 de enero, bajo la conducción de Wanda Nara. Un desafío que la encuentra en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Con 43 años, la cocinera se ganó un nombre propio dentro de la gastronomía argentina gracias a su estilo cercano, su creatividad y una trayectoria construida con constancia frente y detrás de cámara.

La chef, que nació en Buenos Aires, cocina desde pequeña, una pasión que con el tiempo se transformó en vocación y profesión. A los 25 años dio un paso clave al sumarse a Cocineros Argentinos, el ciclo que la llevó a consolidarse como una de las chefs más queridas por el público. Durante más de una década fue parte del programa, hasta que a fines de 2020 decidió dar un paso al costado para encarar nuevos proyectos personales y profesionales. Uno de ellos fue El Gran Premio de la Cocina, el ciclo de Canal 13, donde se lució como jurado.

Ximena Sáenz

En el plano personal, Ximena Sáenz está casada con el empresario Martín Sabater y es mamá de Nerolí, de 3 años, un rol que suele compartir con sus seguidores de Instagram desde un lugar auténtico y cotidiano. Esa combinación entre familia, trabajo y pasión por la cocina es parte del sello que la distingue y que la acerca a una audiencia cada vez más amplia. En su red social cuenta con más de 700 mil seguidores y es allí donde comparte su pasión por las recetas dulces y saladas.

Ximena Sáenz

Además, la cocinera es dueña de su propio restaurante, Casa Sáenz, un espacio que refleja su identidad culinaria: platos simples, sabrosos y pensados para compartir. El proyecto resume su amor por la gastronomía y su lado empresarial. En paralelo, trabaja con sus redes sociales logrando un alto nivel de interacción en cada uno de sus posteos. Gracias a ellos, cada vez son más las personas que la conocen y se animan a preparar sus platos.

Ximena Sáenz sobre su experiencia en Cocineros Argentinos, el ciclo que le dio popularidad en la pantalla chica

En 2021, Ximena Sáenz fue consultada por Clarín acerca de su paso por Cocineros Argentinos, conducido en aquel entonces por el chef fallecido Guillermo Calabrese. "Me llevo de allí muchos amigos. Fue la escuela más importante que tuve, me llevó por todo el país". En este sentido, la empresaria gastronómica recordó: "Pude entrar a una casita en el medio de la Quebrada de Humahuaca y que nos esperen con asados y maíces de todos colores o cosechar mejillones en el canal de Beagle. Esas experiencias no las podría haber tenido sin la tele".

Ximena Sáenz en Cocinero Argentinos

Luego, respondió por qué decidió irse del exitoso programa: "Es simple: estuve 12 años y caí en la cuenta de que es el tiempo que uno pasa en la escuela. Desde que entra siendo un niño de 6 años hasta que sale, ya grandecito, a los 18. Yo entré con 25 y ahora tengo 37". Por último, aseguró: "Cocineros argentinos es una parte fundamental en mi vida y quedará como un sello indeleble".

Ximena Sáenz

Ahora, su llegada a MasterChef Celebrity marca un nuevo capítulo en su carrera y genera muchas expectativas por parte de la producción. Con experiencia, carisma y un fuerte vínculo con el público, Ximena Sáenz es la cocinera que reemplaza a Donato de Santis como jurado. Un rol que conoce bastante bien debido a su paso por El Gran Premio de la Cocina, donde también le tocó evaluar las preparaciones de los participantes.