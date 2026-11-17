Andy Kusnetzoff cumplió 56 años este martes 17 de noviembre y comenzó la jornada de una manera muy especial: en la intimidad de su casa, junto a su pareja, Florencia Suárez, y sus hijos Helena y León. A través de sus redes sociales, el conductor compartió una fotografía de la celebración familiar, en la que hubo un detalle que llamó especialmente la atención: una particular torta de cumpleaños con personajes que remiten a su infancia.

Flor Suárez celebró la vida de Andy Kusnetzoff

Más tarde, el festejo continuó junto a sus compañeros de trabajo, quienes organizaron una sorpresa con regalos personalizados, bromas y un divertido momento de karaoke. De esta manera, el conductor tuvo una jornada que combinó la intimidad familiar con el cariño de quienes lo acompañan en su día a día.

El particular festejo familiar de Andy Kusnetzoff

La primera postal del cumpleaños de Andy Kusnetzoff mostró una mesa preparada para celebrar en casa, con el mate listo y un budín casero que funcionó como torta. La decoración tuvo un guiño retro: dos figuras de El Zorro, el personaje interpretado por Guy Williams, y La Pantera Rosa acompañaron la vela encendida. De fondo también se distinguieron globos celestes y una bandera de Boca Juniors.

El particular festejo familiar de Andy Kusnetzoff

Sin embargo, uno de los detalles más especiales de la mañana fueron los dibujos que hicieron Helena y León para su papá. Los chicos pintaron dos tortas gigantes y coloridas, una de ellas con guirnaldas y cinco pisos, en cuya parte superior escribieron el número 56 y dibujaron las velitas.

La sorpresa que recibió Andy Kusnetzoff de sus compañeros de radio

El cumpleaños de Andy Kusnetzoff también tuvo un momento especial junto al equipo que lo acompaña en su trabajo. En un video que compartieron de la celebración, sus compañeros organizaron una entrega de regalos a partir de las letras de su nombre, ANDY K. Antes de comenzar, el conductor dejó en claro qué valoraba de este tipo de gestos: "Me gustan los regalos pensados, no importa bueno o malo, pero pensados". La dinámica dio lugar a distintas bromas entre los integrantes del equipo. Cuando le tocó la letra D, asociada a los dados, Cayetano reaccionó con humor y recordó el tiempo que ese elemento lo había acompañado: "Ya no los necesito en mi vida... Me acompañaron 20 años".

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Andy Kusnetzoff descubrió un disco de vinilo de Thelonious Monk with John Coltrane, un obsequio que recibió con emoción. La celebración terminó con Harry Salvarrey al frente de un karaoke improvisado, en el que cantó "Take My Baby Away" mientras sus compañeros se reían y acompañaban el momento. Así, entre los dibujos de sus hijos, los guiños a personajes clásicos y las sorpresas de sus compañeros, el periodista celebró sus 56 años con distintos momentos que compartió con quienes forman parte de su vida familiar y laboral.