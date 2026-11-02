Así fue el conflicto de Santiago Maratea y el refugio de perros que generó un escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff

Santiago Maratea es un reconocido influencer y creador de contenido que saltó a la masividad gracias a la gestión de colectas solidarias, a diferentes causas. Sin embargo, su trayectoria no está exenta de polémicas y recientemente se ubicó en el centro de la tormenta mediática. El foco del conflicto se reavivó debido a una acusación del 2021 vinculada al manejo de fondos para un refugio de animales, una denuncia del pasado que volvió a salir a la luz con fuerza en los primeros días de noviembre del 2026 y que reabrió un tenso debate sobre sus métodos.

Santiago Maratea, El refugio de Eli

El Refugio de Eli: el incendio en 2021 y la colecta de Santi Maratea

El Refugio de Eli es un espacio solidario de rescate y protección para perros y gatos abandonados, ubicado en la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Este predio era gestionado por Elizabeth, una mujer de escasos recursos que brindaba espacio a cientos de animales. La tragedia golpeó duramente al lugar en febrero de 2021, cuando un feroz incendio devastó por completo las instalaciones y la vivienda donde residía su fundadora. Al enterarse de la desesperante situación, Santiago Maratea se involucró activamente utilizando la enorme llegada de sus redes sociales para impulsar una campaña urgente de ayuda.

El objetivo inicial de la movilización buscaba juntar diez millones de pesos en un corto plazo. La respuesta de la comunidad digital fue masiva, superando ampliamente las expectativas. Gracias al aporte de miles de donantes y a la visibilidad otorgada por el influencer, la colecta logró recaudar un total de 18,5 millones de pesos para avanzar con la reconstrucción. En ese momento, los responsables del espacio celebraron con inmensa gratitud el éxito alcanzado, esperanzados por la promesa de edificar una nueva vivienda sustentable de cuatro ambientes y remodelar por completo los caniles destinados a los animales cobijados. Esta acción, que nació como un emotivo logro comunitario, sembró las bases de un ambicioso proyecto edilicio que, años más tarde, terminaría convirtiéndose en el epicentro de un fuerte conflicto judicial y mediático.

El Refugio de Eli: el incendio en 2021 y la colecta de Santi Maratea

La primera acusación en contra de Santi Maratea: ¿Quién es Natali Rodríguez?

El inicio del conflicto de la colecta de Santi Maratea comenzó a principios de 2026, cuando la transparencia de la millonaria recaudación fue severamente cuestionada en las redes sociales. La principal impulsora de las sospechas fue Natalí Rodríguez, conocida como Nata Rod, una influencer especializada en finanzas que se dedica activamente a militar en plataformas digitales "contra los estafadores" . Tras realizar un seguimiento de las obras prometidas para el predio de Adrogué, la creadora de contenido apuntó de forma directa contra el manejo de los fondos gestionados por el joven de San Isidro.

Rodríguez arremetió de forma lapidaria en sus canales de difusión y sostuvo públicamente que "Maratea hizo una colecta y fue un desastre". En sus declaraciones más duras, la especialista detalló que el influencer "usó la mitad de lo recaudado y solo alcanzó para construir una casilla" dentro del terreno, dejando el proyecto completamente inconcluso. Además, a esto se sumó que, desde el 2023, el refugio dejó de compartir posteos e historias sobre sus actividades, provocando que los usuarios comenzaran un intenso debate.

A pesar del fuerte impacto mediático, no se conoció una denuncia oficial ante el Poder Judicial. Ante este panorama, la estrategia que adoptó Maratea para defenderse en su momento combinó la ironía con la confrontación directa. El influencer desacreditó por completo la investigación pública y, a través de su cuenta de X, la invitó abiertamente a "pagar los abogados" para que llevara sus sospechas al ámbito judicial si realmente creía que existía un delito. Asimismo, justificó la falta de quejas de los damnificados directos asegurando que "a la señora del refugio no le dan cámara porque no les sirve mostrar eso", ratificando que la fundadora del lugar respaldaba su obrar y que todo se trataba de una campaña de desprestigio en su contra.

Podemos Hablar: el cruce de Santi Maratea y la China Ansa por el refugio

Durante el fin de semana de los primeros días de noviembre del 2026, se dio un cara a cara a través de la pantalla de Telefe, desatando un escándalo de proporciones imprevistas. Todo comenzó en la clásica sección del "frente a frente" de PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, Josefina "la China" Ansa le propuso al influencer un juego de rol: qué se recriminaría a sí mismo si fuera un donante de sus causas. Tras una respuesta evasiva de Santiago Maratea, Ansa indagó de forma directa sobre la campaña para el refugio de perros que había quedado supuestamente inconclusa.

La mención de este caso alteró drásticamente el humor de Maratea. El influencer confrontó a la comunicadora cuestionando su rigor periodístico: "¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema?". A medida que el tono se elevaba, Maratea la acusó de sugerir implícitamente que él era un ladrón y le espetó: "No te hagas la inocente... Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando".

La presión de la discusión fue tan extrema que la China terminó visiblemente angustiada y con los ojos llenos de lágrimas, lo que obligó a la producción y al conductor a interrumpir la grabación durante 20 minutos para intentar calmar las aguas. La reacción de las redes sociales no se hizo esperar y provocó una grieta absoluta entre los usuarios. En plataformas como X e Instagram, un sector masivo defendió firmemente a la China Ansa, argumentando que Maratea había tenido una reacción desmedida, violenta y corporativista frente a una simple e indispensable pregunta periodística. En la vereda opuesta, los fieles seguidores del influencer respaldaron el accionar de Maratea, criticando la falta de investigación profunda de la panelista y sosteniendo que la pregunta estaba formulada con una clara intencionalidad maliciosa bajo un disfraz de ingenuidad.

El escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff reavivó la polémica por el Refugio de Eli. El conflicto expuso contradicciones, consolidando un tenso debate sobre la figura de Santiago Maratea, las redes no tardaron en sumarse.

