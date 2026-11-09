Así fue el cumpleaños de Cande Tinelli: noche de rodeo, torta de caballo y peluches 

Cande Tinelli celebró su cumpleaños número 36 con una fiesta inspirada en su pasión por los caballos. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino cumplió años y eligió una temática de rodeo para compartir la ocasión con sus amigos. La celebración incluyó una torta con forma de caballo, peluches y una ambientación especialmente preparada para el encuentro.

A través de Instagram, la protagonista y sus invitados difundieron fotografías y videos que permitieron conocer distintos detalles del evento. Las luces fucsias, las figuras ecuestres y los objetos personalizados marcaron la decoración, que se extendió desde las mesas hasta un sector del salón destinado a las fotografías. Los registros mostraron también algunos momentos compartidos entre los asistentes.

Los detalles del cumpleaños de Cande Tinelli: rodeo, torta y una decoración original

Para festejar su nueva vuelta al sol, Cande Tinelli eligió una puesta en escena inspirada en el Lejano Oeste, con caballos decorativos de gran tamaño, cortinados e iluminación rosada. Las figuras estaban distribuidas en un sector del salón y formaban parte de un escenario que los presentes aprovecharon para fotografiarse. La propuesta se completó con elementos vinculados al universo ecuestre.

La ambientación temática incluyó figuras ecuestres, muñecos y detalles personalizados.

Uno de los detalles más originales apareció sobre las mesas, donde colocaron pequeños peluches de animales como parte de la decoración. Entre ellos se distinguían una vaca blanca con manchas negras y ejemplares marrones, ubicados junto a una tarjeta que anunciaba "Noche de Rodeo". El cartel, diseñado en tonos oscuros con letras rosadas, identificaba la temática elegida.

La torta con forma de caballo fue otro de los elementos preparados especialmente para la ocasión. El diseño del pastel mantuvo la misma inspiración que el resto de los adornos, convirtiéndose en uno de los detalles más representativos del festejo. La elección reflejó una afición que la protagonista mantiene desde hace años.

Una de las postales compartidas por los invitados y las figuras que ambientaron el salón.

Los amigos tuvieron un papel destacado en la celebración. En una de las publicaciones difundidas durante la jornada se observa un grupo de acompañantes reunidos alrededor de una mesa, algunos abrazados y otros haciendo gestos hacia la cámara. Otra imagen muestra a varios invitados sentados en un sillón, bajo una iluminación rojiza. Entre sonrisas y poses espontáneas, los presentes registraron diferentes instantes de la reunión. Compartió retratos y videos desde sus cuentas personales, que después permitieron conocer escenas adicionales a las publicadas por la anfitriona.

También circularon fotografías de la homenajeada acompañada por sus allegados. En una de ellas posa entre dos hombres, mientras uno se acerca hacia la cámara y el otro sonríe a su lado. "La cumpleañera feliz", se lee sobre la publicación, que fue compartida en las historias de Instagram junto a distintas menciones.

La pasión por los caballos de Cande Tinelli y los saludos por sus 36 años

La elección de Cande Tinelli tiene una explicación vinculada con su trayectoria dentro de la equitación, una disciplina que practica desde hace muchos años. Su relación con este deporte fue creciendo con los años y actualmente participa en competencias de salto, además de dedicar buena parte de su tiempo a los entrenamientos.

Su vínculo con este deporte también quedó reflejado en uno de los saludos que recibió por su nueva vuelta al sol. Soledad Aquino publicó una fotografía tomada en una caballeriza y escribió "Feliz cumple mi jineta! Hermosa! El tiempo vuela". La imagen mostraba a su hija muy cerca del hocico de un equino, una elección relacionada con la actividad que ambas comparten.

La dedicatoria materna no fue la única. Marcelo Tinelli publicó dos fotografías tomadas en etapas diferentes de sus vidas: una de los primeros días de su hija y otra mucho más reciente. "Feliz cumple mi vida", escribió el conductor al acompañar los retratos con un mensaje en el que recordó distintos momentos compartidos.

Los invitados registraron distintos momentos de la celebración.

La decoración, por su parte, continuó apareciendo en el material difundido por los presentes. En uno de los registros se observa una figura de caballo junto a los cortinados rosados, con iluminación dirigida hacia el escenario. Otra toma muestra a la protagonista interactuando con uno de esos adornos, en una escena distendida registrada por quienes estaban cerca.

Los videos también permiten apreciar el trabajo realizado para transformar el salón. Las estructuras ecuestres, el cartel del evento y los pequeños muñecos convivieron dentro de una propuesta que mantuvo la misma temática en la escenografía y los detalles de las mesas. Las luces rosadas terminaron de darle al espacio una estética particular.

La diseñadora compartió diferentes retratos con sus invitados.

La elección no resulta ajena a su historia personal. En distintas oportunidades, la cantante y empresaria habló públicamente de lo que significa montar y del vínculo que construyó con sus yeguas. Su dedicación al salto ecuestre también se refleja en los entrenamientos y las competencias, una faceta que mantiene activa junto con sus proyectos artísticos.

Con esta propuesta, Cande Tinelli convirtió su cumpleaños número 36 en una celebración relacionada con su pasión por los caballos. La torta personalizada, los peluches y la ambientación de "Noche de Rodeo" fueron los elementos distintivos de una fiesta que reunió a sus amigos y quedó registrada en numerosas historias de Instagram.