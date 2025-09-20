Dario Barassi y Yayo llegan a Disney+ con el estreno de una nueva serie argentina que promete revolucionar la plataforma

En medio de un escenario cada vez más competitivo para el streaming, Disney+ apuesta a ampliar su catálogo de habla hispana con una ficción que rompe esquemas: Gutiérrez is mai neim. La producción, encabezada por José Carlos Guiridi, conocido popularmente como Yayo, y Darío Barassi, se presenta como una comedia irreverente, fresca y con sello bien argento. Con un tono que mezcla humor absurdo y crítica social, la serie busca conectar con un público amplio, desde quienes siguen a ambos artistas hasta quienes buscan nuevos contenidos originales en la plataforma.

Darío Barassi y Yayo | Créditos: Disney+

Disney+ suma a Darío Barassi y a Yayo a su catálogo de grandes artistas

Una vez más, Disney+ apuesta al talento argentino; esta vez de la mano de Darío Barassi y Yayo Guiridi quienes encuentran en sus roles un terreno fértil para desplegar su carisma y su timing cómico. La historia dirigida por Jesús Braceras, gira en torno a dos hombres pertenecientes a las fuerzas de seguridad. La serie apuesta a un guion cuidado, con referencias a la cultura popular y a situaciones cotidianas que resultan universales.

Por un lado, Barassi interpreta al subcomisario Roberto Gutiérrez, un policía cuyas investigaciones se caracterizan más por lo inusual y lo cómico que por su efectividad. Yayo, por el otro, lo acompaña como el teniente Rubén Torcoletti, el compañero de Gutiérrez en las situaciones más disparatadas que surgen de sus casos.

La trama de Guiérrez is mai neim se centra en el asesinato de un embajador ruso en Argentina, un caso que supera ampliamente las habilidades de ambos policías. No obstante, la serie aprovecha al máximo la ineptitud de los personajes, creando momentos de acción policial cómica. Sus creadores apuestan a la transformación física de los personajes, por lo que el conductor de El Trece estará caracterizado acorde a su papel protagónico.

Asimismo, su versatilidad hace que su nombre vuelva a estar dentro de la grilla de la plataforma de streaming. Sus interpretaciones en C.H.U.E.C.O. y en El Encargado le abrieron nuevas puertas a desafíos de estas características, donde ahora es él quien encabeza la historia principal.

Cabe destacar que, el juego de palabras del título, que hace referencia a la pronunciación, da cuenta de que el espectador se enfrentará a un producto que coquetea con lo absurdo y lo irreverente. Además del dúo protagónico, Gutiérrez is mai neim cuenta con un elenco de actores emergentes -Juliana Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina, Victor López, Robi Surra- y cameos de figuras conocidas, un guiño para el público que disfruta descubrir rostros familiares en papeles inesperados.

El lanzamiento se plantea como un evento estratégico: la plataforma no solo busca sumar suscriptores en Argentina y la región, sino también reforzar su identidad como un espacio que incluye producciones locales de calidad. Según adelantos oficiales, los capítulos combinarán sketches de humor con una trama continua, formato que permite a los protagonistas lucirse y, a la vez, mantener el interés capítulo a capítulo.

Darío Barassi en Gutiérrez is mai neim | Crédito: Disney+

De esta manera, Disney+ reafirma su compromiso de diversificar sus producciones y sumar propuestas originales que respondan a los intereses y sensibilidades del público hispanohablante. Gutiérrez is mai neim se perfila como una de las comedias más comentadas del año, con Darío Barassi y Yayo como dos de las figuras más queridas del espectáculo nacional al frente y un humor que promete trascender fronteras.

