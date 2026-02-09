Fabián Cubero no puede decirle “te amo” a Mica Viciconte: “Soy muy cariñoso, pero con ella no puedo”

La historia de amor entre Fabián Cubero y Mica Viciconte suma anécdotas sorprendentes y, en esta oportunidad, se conoció una muy particular relacionada con la forma en que se expresan afecto. En una charla distendida con el humorista Grego Rosselló, Cubero —quien fue futbolista profesional y hoy mantiene una vida familiar junto a Mica y su hijo Luca— contó que desde hace tiempo ya no utiliza la frase “te amo” con su pareja.

Fabián Cubero con Mica Viciconte y su hijo Luca: una familia consolidada que muestra su día a día.

Por qué Fabián Cubero no puede decirle "te amo" a Mica Viciconte

"No puedo decirle ‘te amo’ —dijo con humor arraigado en la cotidianeidad de la pareja— porque ella es de hechos, no de palabras.” En ese sentido, explicó que con los años y los aprendizajes que cada uno trae de sus historias anteriores, la forma de expresar el cariño mutuo cambió.

Cubero recordó con una sonrisa una anécdota que, aunque inacurada, fue clarificadora: en los primeros tiempos de su relación intentó sorprender a Mica con un ramo de flores, pero lo que él imaginó como un gesto romántico se tradujo en un momento inesperado. “Un día le caí con un ramo de flores y me sacó cagando… Mandó el romanticismo a la m…” contó el exjugador, refiriéndose a la reacción de su pareja cuando él arribó sin avisar con el presente floral.

Mica y Fabián: Una familia ensamblada que reafirma su amor día a día

Esa escena, relatada entre risas y resignación, marcó un punto de quiebre en cómo Cubero expresa su afecto: desde entonces, prioriza las acciones sobre las palabras en la relación con Viciconte. Para él, el amor se demuestra a través del compromiso, la cotidianeidad y la vida compartida más que por frases tradicionales.

Fabian y Mica, más unidos que nunca

Desde la perspectiva de Mica, la decisión de no utilizar la expresión verbal responde a experiencias del pasado. La influencer vinculó su reticencia a decir “te amo” con relaciones anteriores en las que esa frase fue utilizada como una promesa que no siempre se cumplió: “Siempre decía ‘te amo’ y me metían los cuernos”, relató, señalando que esa vivencia dejó una huella sobre cómo interpreta las palabras de afecto.

A pesar de esta singularidad en su forma de comunicarse verbalmente, Viciconte enfatizó que la falta de esa frase no implica ausencia de amor. Todo lo contrario: para ella —y para la pareja— el afecto se manifiesta de forma concreta, con gestos y hechos que evidencian el compromiso diario, la convivencia y la crianza de su hijo. “En este caso no siento que tenga que decirlo justamente por todo lo que pasamos: tuvimos un hijo, estamos hace siete años”, explicó, subrayando que la historia que comparten pesa más que cualquier declaración verbal.

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutando de una sesión de fotos juntos

En definitiva, la explicación de Fabián Cubero sobre por qué no puede decirle “te amo” a Mica Viciconte no revela ausencia de sentimiento, sino una elección consciente de demostrar amor con hechos, una manera de entender el afecto que para ellos tiene más peso que cualquier frase repetida.

