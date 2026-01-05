Aseguran que Luciana Salazar y Ramiro Marra tienen un romance: el video que lo confirma

El mundo del espectáculo argentino volvió a poner la lupa sobre la vida sentimental de Luciana Salazar, quien se encuentra nuevamente en el centro de los rumores de romance, esta vez junto al economista y referente libertario Ramiro Marra. Los indicios no tardaron en aparecer y se viralizó un video que muchos interpretan como la confirmación de la química entre ambos en redes sociales y programas de entretenimiento.

Posible romance en puerta

El encuentro que desató la ola de comentarios se dio en un restaurante de Buenos Aires, donde Salazar y Marra se encontraron por primera vez y pasaron un tiempo conversando, riendo y compartiendo anécdotas de la infancia. Aunque Luciana estaba con una amiga en ese momento, la interacción fue captada por testigos y luego replicada en redes, generando todo tipo de especulaciones sobre si ese momento marcó el inicio de un vínculo más allá de la simple amistad.

El encuentro que encendió los rumores

Según detallaron testigos y panelistas de farándula, la química entre Salazar y Marra fue evidente desde los primeros minutos de la conversación en el restaurante. Los comentarios no tardaron en llegar a los programas de espectáculos, donde se habló de que ambos se mostraron muy cómodos y risueños, intercambiando historias y recuerdos de cuando eran más jóvenes.

Luciana junto a su hija

Un punto clave que avivó el interés fue que, después de esa noche, se empezaron a seguir en redes sociales, algo que no ocurría previamente, lo cual muchos interpretaron como un guiño más allá de lo casual. Este tipo de interacción entre personalidades suele ser un indicio claro de una relación que trasciende lo estrictamente profesional o superficial, según expertos en redes sociales y comportamiento mediático.

Las declaraciones de Luciana Salazar

Ante los rumores, Luciana Salazar no esquivó la pregunta sobre su relación con Ramiro Marra en una reciente entrevista para Infama. Con una actitud abierta y sin ocultar su impresión, la modelo definió al referente libertario con un tono elogioso: “Es un chico lindo. Es un chico interesante”, dijo, dejando entrever que hubo atracción y buena onda durante su primer encuentro.

Además, Salazar contó con naturalidad cómo se dio la conversación entre ambos: comenzaron recordando anécdotas de cuando eran adolescentes y compartían círculos sociales similares, aunque no estudiaron en la misma escuela. “Nos empezamos a matar de risa… compartíamos colegio, él iba al de hombres y yo al de mujeres”, relató Salazar entre risas, destacando que la charla fluyó con comodidad y espontaneidad.

Luciana Salazar comenzó el año con un rumor de romance

A pesar de los rumores, Salazar fue cauta al aclarar que por ahora no habla de una relación formal. Señaló que lo que vivieron fue un encuentro muy natural y divertido, y que por el momento están en una etapa de conocerse sin presiones ni etiquetas. Según la propia Luciana, fue una interacción espontánea que dejó una buena impresión en ambos, aunque no confirmó que estén saliendo oficialmente.

Aunque Marra dió una declaración formal tan extensa como la de Salazar, en distintos medios allegados al economista señalaron que él también disfrutó el encuentro y que, incluso, hubo intercambio de mensajes posteriormente.

La falta de confirmación absoluta no detuvo, sin embargo, que el video y las imágenes que circulan en redes sean analizadas por seguidores y panelistas como una señal de que el vínculo entre Salazar y Marra podría evolucionar en algo más serio. Cada gesto, cada comentario y cada interacción digital se vuelve parte del relato que sigue alimentando a la farándula.

Las especulaciones sobre el romance entre Luciana Salazar y Ramiro Marra no solo coparon los programas de espectáculos sino que también generaron debate entre los usuarios de redes sociales. Algunos celebraron la posible nueva relación en la vida sentimental de la modelo, mientras que otros hicieron hincapié en la naturalidad con la que Salazar abordó el tema frente a las cámaras.

