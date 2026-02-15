Así es el nuevo living de Nazarena Vélez: sillón pensado para sus caniches, colores clásicos y plantas para bloquear la energía negativa

Nazarena Vélez volvió a apostar por el confort y el equilibrio en su hogar, y esta vez decidió mostrar en detalle el living que remodeló por completo. El espacio refleja una búsqueda clara: calidez, funcionalidad y armonía. Con una impronta sobria y moderna, la actriz transformó el ambiente en un refugio luminoso donde cada elemento parece elegido con intención, desde el imponente sillón hasta la disposición estratégica de las plantas.

Nazarena Vélez apostó por confort, calidad y comodidad

En el video que compartió Nazarena Vélez en su cuenta oficial de Instagram se observa un living amplio, dominado por un sillón XXL en tono gris grafito que ocupa gran parte del ambiente. La productora teatral optó por un diseño modular con chaise longue extendida y respaldos generosos, ideal tanto para momentos de relax. La estructura robusta, los almohadones amplios y la profundidad del asiento no solo aportan elegancia, sino que garantizan comodidad absoluta. La elección de un color neutro y clásico permite que el espacio se mantenga atemporal y fácilmente combinable con la decoración del interior.

Living de Nazarena Vélez | Instagram

La entrada de luz natural es otro de los grandes protagonistas del rincón preferido de la mamá de Barbie Vélez. Un amplio ventanal deja pasar claridad durante el día. Sin embargo, la misma es suavizada -o atenuada- por cortinas roller con sistema black out que permiten regular la intensidad lumínica según el momento. Este recurso no solo aporta practicidad, sino que también suma un detalle estético moderno y minimalista. La luz tenue que atraviesa las telas crea una atmósfera cálida que resalta los tonos sobrios de los muebles del living.

El diseño interior mantiene una paleta clásica: grises, beige y detalles en cerámicas clara que aportan equilibrio visual. Las baldosas rectangulares sobrias suman calidez y contrasta con la textura del sillón. La distribución del espacio deja sectores despejados, lo que genera sensación de amplitud y orden. Cada elemento parece dispuesto para fomentar la circulación fluida de los integrantes de la casa y el descanso de quienes quieran utilizar este espacio.

Nazarena Vélez y sus caniches | Instagram

Nazarena Vélez elige plantas del Feng Shui para decorar su hogar

Un detalle central del living son las plantas que Nazarena Vélez ubicó estratégicamente en distintos puntos del ambiente. Hojas verdes de gran tamaño asoman cerca del ventanal y en esquinas clave del espacio, destacándose la Monstera adansonii-queso suizo-. Según las imágenes que desplegó en la famosa red social de la camarita, su disposición responde a la técnica milenaria del Feng Shui, buscando armonizar la energía y bloquear vibraciones negativas. La presencia de esta clase de vegetación -incluida también en la puerta de entrada de su vivienda- no solo aporta frescura y color, sino también un efecto visual relajante que equilibra la sobriedad del mobiliario.

Pero si hay algo que define esta sala de estar es que fue pensado también para sus mascotas. Sus caniches, Penélope y Carlitos, tienen protagonismo absoluto en el ambiente. El sillón amplio y profundo les permite moverse con libertad y descansar cómodamente junto a ella. La elección de una tela resistente y tonos oscuros facilita el mantenimiento diario sin resignar estilo, demostrando que diseño y funcionalidad pueden convivir en total armonía.

Con esta renovación, Nazarena Vélez reafirma su gusto por los espacios prácticos, elegantes y listos para ser vividos. El living no solo funciona como punto de encuentro familiar, sino como un espacio crucial en su día a día donde la luz, la armonía y la comodidad -incluida la de sus fieles compañeros de cuatro patas- conviven en perfecto equilibrio.

NB