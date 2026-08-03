La curiosa tradición de Luisana Lopilato y su familia que repiten todos los años “No lo cambiamos por nada”

Luisana Lopilato logra equilibrar su faceta como actriz y productora con sus roles de mamá, esposa e hija. A través de una serie de postales que compartió en sus redes sociales, la artista reveló una particular tradición familiar que disfruta junto a sus hijos Elías, Noah, Vida y Cielo, y sus padres, Beatriz y Eduardo Lopilato. En un entorno rodeado de naturaleza, destacó la importancia de compartir momentos con sus seres queridos y reencontrarse con aquello que considera esencial.

Luisana Lopilato y su familia llevan a cabo una curiosa tradición que repiten todos los años

Desde hace más de una década, Luisana Lopilato se encuentra instalada en Canadá junto a su esposo, Michael Bublé, y sus cuatro hijos. Lejos de la Argentina, la actriz logró construir una vida atravesada por el encuentro de dos culturas completamente diferentes: por un lado, sus raíces argentinas, y por otro, las costumbres del país que la recibió y donde formó su familia.

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato junto a su familia | Instagram

Durante estos años, la artista consiguió adaptarse a un nuevo entorno, superar las barreras idiomáticas y convertirse en una verdadera habitante de Vancouver. Además de consolidar su carrera internacional, incorporó hábitos propios de la vida canadiense y, al mismo tiempo, se encargó de mantener vivas aquellas tradiciones familiares que forman parte de su identidad. Así, encontró la manera de combinar ambos mundos y transmitirles a sus hijos el valor de sus raíces y el orgullo por su historia.

En ese contexto, la actriz compartió en sus redes sociales una de las actividades que ya se transformó en una tradición familiar y que cada año se vuelve un momento especial: la cosecha de arándanos. Acompañada por sus hijos y sus padres, Beatriz y Eduardo Lopilato, Luisana disfrutó de una jornada en contacto con la naturaleza, una experiencia que refleja la importancia que les otorga a los encuentros con sus seres queridos y a los pequeños rituales que ya se transformó en una actividad inquebrantable para ellos: la recolección de arándanos en territorio canadiense.

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato junto a su familia | Instagram

Así recolectó arándanos Luisana Lopilato junto a su familia

Mediante un álbum de seis fotos y un video que realizó en su cuenta personal de Instagram, Luisana Lopilato abrió las puertas de su intimidad y compartió con sus más de 6,9 millones de seguidores uno de sus momentos favoritos del año. “Lo hacemos todos los años y ya no lo cambiamos por nada: nuestra cosecha de arándanos”, escribió con orgullo.

En las imágenes se puede ver a tres de sus cuatro hijos y a sus papás disfrutando de una jornada al aire libre, rodeados de naturaleza y compartiendo una experiencia que ya forma parte de la rutina familiar. Entre los arbustos de arándanos, conocidos como plantas de blueberry, el clan recorrió las hileras de plantación y participó de la recolección de los frutos, en plena temporada de levantamiento de estas pequeñas frutas.

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato junto a su familia

Asimismo, los niños se involucraron activamente en la actividad: cada uno con sus respectivos baldes y sus propias manos seleccionaron los pequeños frutos de color azul violáceo que crecían en los racimos de los arbustos. También se podían escuchar cómo sus voces interactuaban con la de sus abuelos, conformando una de las postales más íntimas de la familia Lopilato-Bublé.

De esta manera, Luisana Lopilato volvió a compartir una de las tradiciones más significativas que construyó junto a su familia en Canadá. Una experiencia que combina el contacto con la naturaleza, el tiempo de calidad junto a sus hijos y sus padres, y la posibilidad de disfrutar de aquellos pequeños momentos diarios que se convierten en recuerdos inolvidables, lejos de la rutina y los compromisos laborales.