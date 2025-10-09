El impactante cambio de look de Damián Betular: "La primera vez que aparecí en MasterChef estaba así"

Damián Betular vuelve a la pantalla chica para formar parte del nuevo ciclo de MasterChef Celebrity que se estrenara el próximo martes 14 de octubre y contará con la conducción de Wanda Nara. El bagaje del pastelero en la gastronomía viene de larga data. Sin embargo, la popularidad de Bake Off Argentina lo llevó a escalar a la fama por su humor ácido y sus devoluciones originales y precisas a la hora de evaluar.

No obstante, en las últimas horas su nombre se volvió viral tras una sorpresiva aparición que realizó en el programa de streaming Sería Increíble, transmitido por Olga, donde mostró un radical cambio de look que lo llevó a recordar sus comienzos televisivos. "La primera vez que aparecí en MasterChef estaba así", dijo campante.

Damián Betular | Twitter

El radical cambio de look de Damián Betular

A tan sólo cinco días de que las hornallas de MasterChef Celebrity se enciendan, Damián Betular estuvo como invitado al streaming de Olga y sorprendió a todos en el piso con su impactante cambio físico. Al momento de ser presentado, y teniendo en cuenta la dinámica de los nuevos formatos digitales donde se potencian tanto las imágenes como lo radial, cubrió su rostro con su camisa color marrón. Los panelistas Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, intrigados, le consultaron qué era lo que estaba pasando. Fue en ese momento en el que se descubrió la cara enseñando cómo le quedó la tez luego de que se quitara su característica barba que mantuvo durante 12 años consecutivos.

Damián Betular | Twitter

“Es muy raro verme así después de tantos años sin barba”, dijo sonriente y un tanto avergonzado por ser el centro de atención. Para sumarle más humor, el experto en cocina se comparó con personajes de Marvel. “Puedo ser SpiderMan”, dijo, mientras hacía la pose característica del superhéroe. Además, sumó a su repertorio de imitaciones a Venom.

En este marco, los oyentes dejaron sus impresiones al ver el tremendo cambio de Betular . “¿Quién es ese ratopín rasurado?" , preguntó con ironía un usuario desde una nota de voz que le dejó a la producción, asimilando su imagen con esta especie de roedor que se caracteriza por su carencia de pelaje. Desde el piso, estallaron de risa, mientras otra espectadora señaló: "Hay un bebé gigante sentado en el lugar de Betular".

Lejos de tomarse estos chascarrillos como un ataque a su aspecto, el jurado contó una humorada que recibió: “Ayer me dijeron que en El viaje de Chihiro hay un bebé gigante y que era yo”.

Ante tantas bromas, el gastronómico confesó que en otra ocasión ya se había presentado así ante cámaras. “La primera vez que aparecí en MasterChef como invitado estaba así, con unos kilos arriba y con el pelo corto porque en la hotelería no se podía usar barba”, sostuvo. Además, complementó: “Yo me afeité ayer a las siete de la tarde. Si lo hacía hoy no tendría esta sombra. Me la saqué esta semana. Volverá la barba y después, se irá otra vez”, comentó, misterioso.

Damián Betular | Twitter

Los motivos que llevaron a Damián Betular a quitarse la barba

Pese a sus preferencias sobre su imagen corporal, Damián Beturar confesó que el hecho de afeitarse por completo respondió a un compromiso laboral: “Me la saqué para hacer unas fotos. No es que no me guste, pero me estoy encontrando conmigo mismo”.

Además, también contó cómo fue ese proceso de llegar al rasurado perfecto: “Fueron 12 años. Me pasé rasuradora y afeitadora. Me saqué con máquina. Me metía bañarme con agua caliente para que se abra el poro y cuando volví me puse el after shave”. Finalmente, concluyó sin brindar mayores detalles de este inesperado cambio: “Me hubiera gustado que me agarre esto más bronceado y me di cuenta que estaba muy blanco”.

Damián Betular en MasterChef | Twitter

A lo largo de estos años, Damián Betular desarrolló una imagen personal muy característica: una barba impecable, un peinado meticuloso y una actitud que fusiona sofisticación y elegancia. Este estilo distintivo se integró a su figura pública, llegando a ser reconocido y recordado por muchos a través de su estilo canchero, de barba candado. Ahora, todos estos atributos siguen estando, sólo que con un look completamente diferente.

NB