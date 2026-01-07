Danesa, vive en España y es bailarina: así es Sarah Borrell, la mujer con la que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani

Sarah Borrell, la joven danesa que vive en España y se dedica a la danza y la actuación, se convirtió en un nombre que resonó con fuerza en el espectáculo argentino. Su vínculo con Luciano Castro la colocó en el centro de la atención mediática, por una infidelidad hacía Griselda Siciliani, actual pareja del actor argentino.

Sarah Borrell, una joven danesa radicada en España, encontró en la danza y la actuación su camino profesional. Su nombre comenzó a circular con fuerza en la escena argentina al quedar vinculada a Luciano Castro, situación que también alcanzó a Griselda Siciliani, pareja del actor.

Sarah Borrell

La joven nació en Copenhague, Dinamarca, y encontró en España el lugar ideal para desarrollar su carrera artística. Bailarina, actriz y profesora de español, su perfil combina talento en distintas áreas. Desde pequeña, se interesó por la danza contemporánea y la actuación, disciplinas que la llevaron a formarse en distintos espacios de Europa.

En Madrid, Sarah Borrell consolidó su camino profesional, participando en proyectos independientes y sumando experiencia como docente. Su versatilidad le permitió moverse con naturalidad entre escenarios, aulas y producciones teatrales, construyendo un perfil artístico que llamó la atención.

Sarah Borrell

El nombre de la actriz de 28 años comenzó a resonar en Argentina cuando se conoció su vínculo con Luciano Castro. La conexión surgió en España y rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo. La bailarina comentó en Puro Show (El Trece) cómo se dio el primer acercamiento con el actor y cómo él fue quien tomo la iniciativa.

Cómo surgió el encuentro entre Sarah Borrell y Luciano Castro

En las últimas horas, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) que logró hablar con Sarah Borrell. “Ellos se conocen en un bar, empiezan a hablar”, contó la panelista. Además, reveló que cuando la joven se enteró que él era actor le generó más interes: “Ella se entusiasma porque también es bailarina. Es actriz, tiene 28 años, está buscando cumplir su sueño”.

“Ella tiene padre catalán y madre danesa. Y en realidad vive en Copenhague”, detalló la periodista en el programa. Por su parte, también comentó que la actriz viaja frecuentemente a España. “La verdad que a ella le molestó bastante que todos dijeran que esto era mentira. Porque ella dice, no, esto fue verdad”, continuó explicando en el programa.

“Ella dice que lo que pasó fue cierto, él me mintió, me engañó, caí como una tonta y no me gusta que piensen que es mentira”, agregó Fernanda Iglesias. Por su parte, Sarah Borrell también habló y explicó que desde el primer momento se dio cuenta de las miradas que Luciano Castro le dedicaba: “No soy tonta, entonces también noto un poco cuando un hombre quiere algo más”.

Sarah Borrell

