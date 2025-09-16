Daniela Celis reveló cómo les contó a sus hijas que Thiago Medina está en terapia intensiva

En una reciente entrevista con Intrusos, Daniela Celis se pronunció sobre el accidente en moto que sufrió su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina. En medio de la preocupación por el estado de salud del joven, quien permanece internado en terapia intensiva en el hospital de Moreno, la influencer relató cómo se enteró del trágico incidente y de qué manera les contó a sus hijas.

Thiago Medina y Daniela Celis

Entre lágrimas, Daniela recordó la llamada que nunca quiso recibir, cuando desde el hospital le informaron que Thiago Medina estaba siendo intervenido quirúrgicamente tras el accidente. Además, reveló cómo reorganizó su rutina para dividirse entre el acompañamiento en el centro de salud y la crianza de sus gemelas.

El momento en que Daniela Celis recibió la noticia del accidente de Thiago Medina

La influencer contó que la pesadilla comenzó cuando notó la ausencia de Thiago Medina en su hogar, luego de dejar a las gemelas al cuidado de una niñera. “Empecé a llamar a su celular, y nada. Hasta que después de media hora me atendieron el teléfono. Era la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar lo escuché: ‘Estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente está en el hospital de Moreno, necesitamos que vengas urgente. No podemos darte ningún diagnostico, está en quirófano’”, relató.

Thiago Medina y Daniela Celis

“Es un segundo en la vida, cambia todo en un momento”, expresó Daniela Celis, al recordar la conmoción de ese instante. Daniela explicó que en cuestión de minutos debió contactar a la familia de Thiago Medina y organizarse para dirigirse al centro médico, mientras intentaba mantener la calma por sus hijas.

Cómo acompaña Daniela Celis a sus hijas en la ausencia de Thiago

Consultada por la dinámica actual, Daniela detalló que divide sus días entre las visitas al hospital y el cuidado de las gemelas, Laia y Aimé. “Me escapo un ratito para escuchar el parte que recibe la familia de Thiago. Después vuelvo a casa, me tiro al piso, les digo ‘papá les manda todos estos besos y abrazos’ y las lleno de amor”, relató.

Thiago Medina y sus hijas

También explicó cómo les habla a las niñas sobre la situación de su padre, Thiago Medina: “Entiendo que son muy chiquitas, les explicamos todo muy poquito. Ellas saben que su papá tiene nanita”. Incluso, contó que al encender una vela las pequeñas señalan y lo relacionan con su papá.