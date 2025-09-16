Pablo Tamagnini es uno de los cantantes más seguidos del último tiempo. La Konga tiene sus canciones más exitosas sonando en todas las fiestas y eventos de la Argentina, y ahora él tiene una participación importante en La Voz Argentina, como co-coach del equipo de Miranda. Es así como la atención en su vida privada fue a parar por todos los espectadores. El cantante reveló que tiene una gran familia, conformada por seis hijos, no todos de la misma mujer.

Pablo Tamagnini

Los hijos de Pablo Tamagnini: la relación con ellos

La vida pública de Pablo Tamagnini comienza en 2003 con Operación Triunfo, donde se alzó con el segundo puesto y capturó la atención del público. Seguido a esto, en 2006, participó de Bailando por un Sueño, y luego se sumó a Gran Hermano Famosos 2007. Su música comenzó a crecer gracias a sus apariciones mediáticas, y al carisma que cargaba en cada momento. En la actualidad, es co-coach del equipo de Miranda en La Voz Argentina, y muchos fanáticos del programa comenzaron a preguntar de su vida privada.

Pablo Tamagnini

El cantante es uno de los más enfocados en el trabajo, pero que busca sus momentos para pasar con su familia que la acompaña en todos sus sueños. Macarena Martínez es una de las integrantes más destacadas, y con la que mantiene una relación de casi 19 años, que comenzó un 27 de junio. "Fuimos y volvimos un montón de veces. Es parte del crecimiento de una pareja, creo yo", reveló en conversaciones con el Pollo Álvarez, en uno de los programas de entrevistas de Infobae. Fue así que contó que su familia está compuesta por más de una mujer.

"Tengo 6 hijos, y 3 mamás. Al principio fue una tormenta difícil de encarar, pero está todo bien. Somos una familia muy feliz", explicó el artista. Según relató, con Macarena tiene 4 hijos de 12, 8, 5 y 2 años. Por otro lado, se encuentran Mara, de 21 años, que es hija de otra mujer, y hubo, en medio de su relación con su esposa, una tercera. "En medio de la relación con Macarena, nació Gio, que tiene 7 años", reveló en la entrevista, sorprendiendo a todos sus seguidores, y asegurando la buena relación entre todos.

Pablo Tamagnini y Macarena Martínez

En esa línea, reflexionó sobre su actualidad y todo lo que pasó con el correr de los años. "Soy una persona que trabaja de noche. Hay cosas que podes esquivar y en otras sos más débil. Me mandé caga***, y pedí perdón. Hoy me doy cuenta de que tengo todo", expuso junto al Pollo Álvarez. Pablo Tamagnini es uno de los cantantes más reconocidos y observados de los últimos años, que se ganó el corazón de sus fanáticos gracias a su carisma y gran talento musical.

A.E