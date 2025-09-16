Confirmaron que quieren volver a operar a Thiago Medina: “Es peligroso”

Recientemente Romina Uhrig se pronunció públicamente sobre el grave accidente de moto que sufrió Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano. En diálogo con el programa A la Barbarossa (Telefe), la exdiputada relató cómo se enteró de lo sucedido y compartió los primeros detalles que le brindaron desde el hospital en Moreno cuando los médicos no lograban dar con la familia del joven.

Thiago Medina y Romina Uhrig

Según explicó Romina Uhrig, el panorama inicial fue devastador. Los profesionales le informaron que el estado de Thiago Medina era delicado y que había sufrido importantes lesiones. Con el correr de las horas, la preocupación se intensificó al conocerse el diagnóstico del joven.

El último mensaje de Thiago Medina a Romina Uhrig antes del accidente

Durante la entrevista, Romina Uhrig recordó la última conversación que mantuvo con Thiago Medina horas antes del accidente. “Estuvimos hablando porque me iba a la Costa con mis nenas y él me dijo: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’”, relató. Entre lágrimas, admitió que nunca llegó a responderle porque estaba manejando y que ese detalle la dejó con una sensación amarga.

La también ex Gran Hermano contó además, cómo fue enterarse de la noticia: “Estaba en clase virtual y ahí fue cuando veo un mensaje que decía: 'Hola, Romina, nos comunicamos desde el hospital de Moreno, queríamos avisarte que Thiago tuvo un accidente'. Ahí, llamé y me dijeron que él estaba muy grave, que sufrió un accidente y estaba muy delicado".

El delicado cuadro Thiago Medina y la operación que planean los médicos

En cuanto al estado de salud de Thiago Medina, Uhrig fue clara: “Tiene ocho costillas rotas, astillitas en todo el cuerpo y una perforación en el pulmón. Los médicos dijeron que apenas se recupere, lo van a operar de las costillas porque todo eso adentro es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”.

Thiago Medina

La exdiputada agradeció que al momento del accidente, Thiago Medina estaba usando el casco pues, esto evitó un desenlace más grave: “La parte frontal estaba completamente rota. Menos mal que lo tenía puesto”. Aunque aún no ha podido verlo en persona, Romina sostuvo que se mantiene atenta a cada parte médico y resaltó la fortaleza de su amigo: “Es recontra fuerte y, por suerte, está estable. Lo importante es que no empeoró”.