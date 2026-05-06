Dante Barbera, el chico que brilla en Envidiosa, reemplazó a Soy Rada y quiere llegar a Hollywood

A los 12 años, Dante Barbera ya logró algo que pocos artistas infantiles pueden decir: convertirse en una de las caras más prometedoras del teatro musical argentino mientras empieza a abrirse camino en la televisión y el streaming. Su nombre comenzó a sonar fuerte tras sus participaciones en musicales como Matilda y Escuela de Rock, pero en los últimos meses dio un paso más hacia la masividad.

Y es que Dante Barbera formó parte de la icónica serie, Envidiosa, donde compartió escenas con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe. Allí interpretó a Bruno, un personaje que aportó un matiz más emocional a la historia y que le permitió mostrar otra faceta actoral, muy distinta a la energía del teatro musical que lo llevó a destacarse desde tan chico.

El día que reemplazó a Soy Rada en televisión

Uno de los momentos más inesperados para la corta carrera de Dante Barbera, ocurrió cuando tuvo que reemplazar por una noche a Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, en Otro día perdido, el ciclo encabezado por Mario Pergolini. La propuesta llegó justo antes de su viaje de egresados y representó un desafío completamente nuevo.

Dante Barbera en Otro Día Perdido

Aunque Dante Barbera reconoció que los nervios estuvieron presentes desde el primer minuto, también dejó en claro que disfrutó enormemente la experiencia. Su vínculo previo con Soy Rada —con quien había compartido escenario en Matilda y Escuela de Rock— ayudó a generar confianza en un contexto completamente distinto al teatral.

El gran sueño de Dante Barbera

Aunque el teatro musical sigue siendo su lugar más fuerte, Dante Barbera ya piensa mucho más allá del escenario. En recientes entrevistas dejó ver un interés muy marcado por el cine, la dirección y la producción audiovisual, con referencias claras a figuras internacionales como Leonardo DiCaprio, a quien admira por la construcción de su carrera.

Dante Barbera

Mientras continúa sumando experiencia en televisión, streaming y teatro, Dante Barbera ya se perfila como uno de los nombres más prometedores de una nueva generación de artistas que crecieron entre escenarios, redes y plataformas, pero que entienden su carrera con una mirada mucho más amplia.