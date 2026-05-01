Soy Rada: "Mi novia me dejó seis meses. Era adicto al trabajo"

Soy Rada atravesó un período de seis meses separado de Fernanda Metilli, marcado por la tensión que generó su adicción al trabajo. En medio de estrenos y proyectos que exigían toda su energía, la distancia se convirtió en un momento clave para iniciar un proceso de reflexión y terapia que lo llevó a replantear prioridades y reconocer límites.

Soy Rada reveló que Fernanda Metilli lo dejó por seis meses porque estaba obsesionado con el trabajo

Soy Rada vivió una etapa de crisis junto a Fernanda Metilli que se extendió durante seis meses, en un contexto donde el trabajo ocupaba un lugar central en su vida. Ese tiempo de distanciamiento abrió paso a un recorrido de autoconocimiento y sesiones de terapia que le permitieron enfrentar la ansiedad y ordenar sus emociones.

Soy Rada y Fer Metilli

Durante una entrevista con Radio con Vos, el mago reveló que vivió un duro momento en su relación por priorizar el trabajo sobre su vida privada. “Fernanda me dejó seis meses porque no se bancaba que yo esté laburando un montón. Había estrenado mi segundo especial en Netflix; había como todo un revuelo en mi vida. Estaba muy, muy enfocado en mi laburo”, comentó.

A pesar de destacar que Fernanda Metilli siempre lo apoyó y acompañó en sus proyectos, Soy Rada contó que por un momento ella puso un freno en la relación: “Ella me dijo: ‘Vos y tu ego, no te aguanto más. Todo bien, seguí con la tuya’”. El relato expuso cómo el trabajo había ocupado un lugar desmedido en su vida, al punto de compararlo con una adicción.

La necesidad de aprovechar cada oportunidad lo llevó a un estado de agotamiento emocional que terminó afectando su relación. Además, reveló que tuvo poco menos de 20 sesiones de terapia en dos semanas para poder reacomodar toda su vida y ver que le sucedía. “Diecisiete sesiones de terapia, tipo en dos semanas, sacado, entendiendo qué me pasaba a mí”, relató.

La reconciliación de Soy Rada y Fernanda Metilli tras meses estando separados

Durante la entrevista, Agustín Soy Rada Aristarán, compartió que los ataques de pánico fueron parte de esa etapa, con la sensación de que todo podía terminar de manera abrupta. La terapia, tanto psicológica como psiquiátrica, le permitió encontrar herramientas para manejar la ansiedad: “Las primeras cuatro sesiones hablé de Fernanda”.

Soy Rada y Fer Metilli

El reencuentro llegó de manera inesperada. Mientras él grababa un programa en su casa, recibió un mensaje de la humorista. “Estaba hablando con Pergolini y él se estaba cagando de risa. Yo estaba haciendo una nota, un programa que yo hacía, llamaba Radar House, en mi casa”, contó. Además, destacó que el conductor lo estaba ‘molestando’ con la separación cuando pasó algo inesperado

“¡Ping! Se prende mi teléfono, que lo tenía al lado. Mensaje de Fernanda. Yo digo: ‘Esta casa está embrujada’. Hice así, miré, ‘¿Vamos a tomar un helado?’", contó. Tras meses separados, Fernanda Metilli dio el primer paso para volver. Pero el artista sostuvo que sin el trabajo que él había hecho no lo hubieran logrado.

Soy Rada y Fer Metilli

Soy Rada atravesó seis meses de separación con Fernanda Metilli en un momento en el que el trabajo ocupaba un lugar central en su vida. La crisis lo llevó a enfrentar episodios de ansiedad y ataques de pánico, y a realizar un intenso proceso de terapia con el objetivo de ordenar sus emociones y replantear sus prioridades.

VDV