La verdadera vida de Adrián Lakerman, Fermín de "Envidiosa": investigador, escritor y emprendedor contra viento y marea

Adrián Lakerman consolidó su popularidad tras formar parte del elenco de Envidiosa (Netflix), la serie protagonizada por Griselda Siciliani. A lo largo de las temporadas, el actor se pone en la piel de Fermín, el cuñado de Vicky, y despliega un humor filoso con el que logra destacarse en cada aparición. Con un estilo propio que combina ironía, timing y una impronta muy reconocible -tanto en sus looks como en sus intervenciones-, su personaje se convirtió en uno de esos secundarios que siempre dejan huella. Sin embargo, lejos de limitarse a la actuación, el intérprete también desarrolla en paralelo una faceta menos conocida, pero en pleno crecimiento, vinculada al mundo de la investigación, la lectura y el universo emprendedor, donde comienza a construir un camino tan sólido como prometedor.

En ese recorrido multifacético, el humorista se posiciona como una figura inquieta dentro de la escena cultural argentina. Más allá de su rol frente a cámara, su curiosidad intelectual lo llevó a indagar en los mecanismos del humor, un terreno que no solo transita como intérprete sino también como analista y divulgador. Esa necesidad de comprender qué hace reír y por qué, terminó convirtiéndose en el motor de varios de sus proyectos personales.

Adrián Lakerman junto a Griselda Siciliani | Instagram

Adrián Lakerman: el humor como objeto de estudio

Bajo su nombre real, Adrián Lakerman se define como guionista, podcaster, actor y escritor, aunque muchos lo consideran, directamente, un especialista en humor. Ante la falta de material académico accesible sobre el tema, decidió crear su propio espacio de exploración con Comedia, un podcast en el que entrevistó a referentes de distintos ámbitos, generando un archivo valioso sobre la construcción de la comedia en las últimas décadas.

Nacido en el barrio de Boedo en 1984, su identidad artística también se nutrió de sus raíces porteñas y de una mirada profundamente observadora sobre la cultura popular. Hincha de River Plate, amante del cine y la escritura, Lakerman combina referencias que van desde lo masivo hasta lo más puntual de la comedia, lo que le permite construir un discurso propio dentro del universo humorístico.

Looks de Adrián Lakerman en Envidiosa | Instagram

Adrián Lakerman: entre la escena, los medios y el emprendimiento

El recorrido profesional de Adrián Lakerman incluye trabajos en televisión, teatro y plataformas digitales. En las tablas, co-creó y co-protagonizó Un barco llamado Loperman junto a Charo López, mientras que en el streaming participó con columnas especializadas en programas como Últimos Cartuchos y Gelatina. Además, expandió su universo creativo con otros podcasts como Humor en serio y Un mundo maravilloso, consolidando una voz propia dentro del análisis cultural. Este bagaje lo llevó a coquetear con herramientas que propician la sociología y la antropología.

Looks de Adrián Lakerman en Envidiosa | Instagram

En 2024 publicó su libro Cómo pisar una cáscara de banana con editorial Planeta, una obra que reúne 12 capítulos dedicados a desmenuzar distintos aspectos del humor: desde el absurdo y la parodia hasta el humor negro, la política y los siempre debatidos límites del género. Esta obra literaria no solo reafirma su perfil como investigador, sino que también lo posiciona como un referente indiscutido en la reflexión sobre la comedia nacional.

Libro de Adrián Lakerman

Finalmente, Adrián Lakerman también encarna el espíritu emprendedor de los nuevos creadores de contenido. Su podcast, Comedia, supo ser autogestionado, se sostiene gracias al aporte de su comunidad mediante membresías accesibles, bajo esa lógica tan difundida entre influencers de que “cuesta menos que un alfajor”. "Hasta ahora hicimos el podcast con amor, pero nos gustaría poder cobrar por el laburo que hacemos", resaltó en su página web. Así, en un contexto donde la independencia creativa implica desafíos constantes, su trabajo a pulmón refleja una convicción clara: seguir produciendo, investigando y haciendo reír, incluso, contra viento y marea.

NB