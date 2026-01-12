Dante, el nieto de Palito Ortega: “Recé dos años para convertirme en hetero, pero Dios me quiso así”

Con apenas 24 años, Dante Ortega, nieto de Palito Ortega e hijo de Guillermina Valdés, decidió usar sus redes sociales para decir en voz alta y realizar un potente descargo.. Tras recibir comentarios despectivos sobre su orientación sexual y la de sus hermanas, el joven publicó un video en el que habló sin filtros y habló de su identidad, su crianza y la fe.

Dante Ortega y el peso de crecer bajo la mirada pública

Todo comenzó luego de que Dante y su hermana compartieran un video degustando un chocolate viral. Lo que parecía una publicación inofensiva derivó en una catarata de mensajes cargados de prejuicio. “Nos dicen que es una moda, que estamos ‘invertidos’, que somos así por llamar la atención”, relató. Lejos de victimizarse, apuntó contra la falta de empatía y la violencia con la que muchas personas se expresan desde el anonimato. “Somos pibes que no jodemos a nadie”, resumió, en una frase que encontró eco entre quienes atravesaron situaciones similares.

Dante Ortega junto a su mamá, Guillermina Valdés, y sus hermanos, Helena, Paloma y Lorenzo.

El joven también se refirió al peso extra que implica crecer en una familia conocida. Según explicó, el hecho de que los tres hermanos no sean heterosexuales parece generar un interés que, de otro modo, no existiría. “Si fuéramos heterosexuales, ¿esto sería tema de conversación?”, se preguntó. "Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona. A esta cavernícola le digo que soy hombre, me gustan los hombres pero no descarto estar con mujeres y mis hermanas son mujeres y le gustan las mujeres, ¿Qué hay de malo en eso?", sentenció.

Dante y Palito Ortega, su abuelo.

Dante Ortega, entre la fe, la culpa y la aceptación

Sobre el final del video, Dante se mostró totalmente tajante y dejó una frase que resonó, por la ironía con la que la dijo, pero también porque encierra una historia que él mismo aseguró que es real. "La gente que cree que la orientación sexual se elige está muy equivocada. Sino yo no hubiese estado con el 'Padre nuestro que estás en los cielos hazme heterosexual' por dos años, como pasó. ¿Ustedes creen que funcionó? no y sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así

El cierre de su mensaje fue tan crudo como necesario. Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, no solo respondió a los haters, sino que además dejó en claro su manera de ser y la manera en la que afronta las críticas. Un vídeo que demuestra su madurez a la hora de hablar de estos temas y que encontró cientos de comentarios de apoyo y cariño como respuesta.