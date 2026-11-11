Darío Barassi habló de su esposa, Lucía: “La conozco desde los 18, me bancaba a las 3 de la mañana haciendo funciones para dos personas"

Darío Barassi atraviesa una etapa en la que el trabajo convive con una vida familiar que ocupa un lugar central en su rutina. En distintas ocasiones, el conductor se refirió a cómo cambió su mirada sobre el tiempo, los proyectos y las prioridades desde que formó una familia junto a Lucía Gómez Centurión, con quien comparte una historia que comenzó muchos años antes de su llegada a la televisión. Detrás de su presente profesional, el presentador mantiene un momento especial dedicado a compartir tiempo con sus dos hijas, Emilia e Inés.

Darío Barassi reveló detalles de su rutina y del rol que ocupa su esposa, Lucía, en la dinámica familiar

Darío Barassi compartió una charla en la que repasó distintos aspectos de su vida personal. El conductor habló de la familia que formó junto a Lucía Gómez Centurión, recordó situaciones cotidianas vinculadas a la crianza de sus hijas y reflexionó sobre cómo cambió su rutina desde que se convirtió en padre. Durante su paro por Antes que nadie (Luzu TV), el conductor dejó en claro que gran parte de su tiempo y de sus decisiones actuales giran alrededor de su hogar.

En la entrevista, el artista reconoció que el crecimiento de sus hijas es una de las cuestiones que más lo sorprenden. Al referirse a ellas, contó que le resulta difícil creer lo rápido que pasa el tiempo y cómo cada etapa familiar queda marcada por nuevos recuerdos. También explicó que, pese a sus compromisos laborales, busca organizarse para estar presente en los momentos importantes de la vida cotidiana.

Además, Darío Barassi relató algunas situaciones que vive con las niñas y que hoy ocupan un lugar central en su día a día. Con su habitual estilo descontracturado, recordó actividades escolares, presentaciones y encuentros familiares que se transforman en recuerdos especiales. En ese marco, reconoció que la paternidad ocupa un espacio prioritario en su presente y que incluso influyó en ciertas decisiones profesionales.

Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés

Otro de los temas que surgieron fue el vínculo con Lucía Gómez Centurión, su compañera desde hace muchos años. Al hablar de ella, destacó el papel que tuvo durante distintas etapas de su carrera y remarcó la importancia del acompañamiento mutuo a lo largo del tiempo. “La conozco desde que tengo 18 y nos casamos a los, no sé, a los 23 nos pusimos de novios, nos casamos a los 35, no sé cuánto tiempo llevo ya, toda la vida entera”, recordó. Además, destacó el apoyo y la compañía que le brindó mientras él se abría camino en el mundo artístico.

La historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión: De su adolescencia a construir proyectos juntos

La relación entre Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comenzó cuando ambos eran adolescentes en San Juan. Una amistad inicial terminó marcando el inicio de su historia de amor. En aquel momento, ninguno imaginaba el recorrido que tomarían sus vidas con el paso de los años. Mientras él avanzaba con sus estudios universitarios y exploraba distintas posibilidades, ella desarrollaba su formación profesional vinculada a la psicología.

Darío Barassi y Lucía Gómez

Durante los primeros años de carrera del presentador, la psicóloga estuvo presente en momentos marcados por la incertidumbre y el esfuerzo por consolidarse en el espectáculo. El conductor recordó que ella lo acompañó cuando participaba de producciones independientes y funciones con escasa concurrencia, mucho antes de alcanzar la popularidad que llegaría después. A medida que crecían las oportunidades, ambos enfrentaron cambios vinculados a nuevas responsabilidades y proyectos compartidos. "Me bancaba tipo a las 3 de la mañana haciendo las funciones para dos personas", recordó

Tras varios años de relación, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión decidieron dar un paso más y formalizar su historia con una ceremonia donde estuvieron rodeados de su entorno más cercano. El matrimonio llegó después de una larga etapa de noviazgo y terminó de consolidar un vínculo construido a lo largo de distintas experiencias compartidas. Más adelante llegaron sus hijas, Emilia e Inés, un acontecimiento que modificó las prioridades de ambos y que transformó por completo la organización familiar.

Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés

Darío Barassi suele destacar la importancia que tiene su entorno más cercano en esta etapa de su vida, y dentro de ese recorrido, Lucía Gómez Centurión ocupa un lugar central. Desde que se conocieron en su adolescencia en San Juan, compartieron diferentes etapas vinculadas a la formación de su familia y al crecimiento de la carrera de cada uno. En la actualidad, ambos continúan enfocándose en la crianza de sus hijas y en la organización de una rutina cargada de momentos compartidos.

VDV