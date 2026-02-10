Darío Cvitanich reveló que quiere tener un hijo con Ivana Figueiras: “¿Es un karma tener tres nenas?”

Darío Cvitanich atraviesa un momento personal mucho más sereno luego del escándalo mediático que rodeó su separación de Chechu Bonelli y su posterior reconciliación con Ivana Figueiras. Lejos de la exposición excesiva, el exjugador decidió hablar con sinceridad sobre su presente afectivo y el vínculo que mantiene con su pareja.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

En una entrevista con Juan Marconi para Infobae, Dario Cvitanich no solo destacó el rol fundamental que ocupa Ivana en su vida, a quien definió como “una compañera excelente”, sino que también sorprendió al abrir la puerta a la posibilidad de volver a ser padre.

Dario Cvitanich sobre la paternidad

Durante la charla, Darío Cvitanich se refirió a su experiencia como padre de tres hijas y reflexionó sobre cómo fue cambiando su mirada con el paso del tiempo: “Siempre quise nena la primera, la segunda dije ‘bueno, cae lo que cae’ y cayó nena. Y la tercera dije: ‘che, quiero otra nena’”, relató con naturalidad.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Sin embargo, reconoció que hoy se encuentra en otra etapa de su vida y dejó entrever un nuevo deseo: “Hoy estoy en un momento en el que digo ‘che, varoncito…’”. La frase que más llamó la atención llegó cuando, en tono de broma, se preguntó: “¿Es un karma tener tres nenas?”, comentario que no tardó en viralizarse.

Las polémicas reacciones a la entrevista de Dario Cvitanich

Como suele ocurrir con cada declaración personal, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mientras muchos usuarios celebraron la sinceridad de Dario Cvitanich y destacaron su vínculo con Ivana, otros fueron más duros y cuestionaron tanto su estado emocional como la frase sobre el “karma”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Se lo ve enamorado, ojalá encuentren paz”, pero también críticas como “Calladito te ves más bonito” o “No está bien emocionalmente”. Más allá de las opiniones divididas, Darío Cvitanich volvió a instalarse en la agenda desde un lugar más íntimo, mostrando un costado reflexivo y dejando en claro que hoy prioriza su presente.