Así son las primeras vacaciones de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en Punta del Este: las fotos exclusivas de la familia ensamblada

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich iniciaron sus primeras vacaciones en Punta del Este, en un verano que marca un nuevo capítulo para la familia ensamblada. Las imágenes mostraron momentos compartidos en un entorno que combina descanso y actividades en uno de los destinos más elegidos de la temporada.

Las increíbles vacaciones de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en familia

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich disfrutan de sus primeras vacaciones en Punta del Este, acompañados por sus hijos en jornadas que reflejaron la dinámica de una familia ensamblada. El balneario uruguayo se convirtió en el escenario de días de playa, paseos y encuentros con amigos y seres queridos de la pareja.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Créditos: RS Fotos

La pareja eligió el balneario uruguayo para pasar los primeros días del año y se dejó ver en distintas playas y restaurantes de la zona. Punta del Este, con su estilo cosmopolita y su oferta variada, se convirtió en el escenario ideal para que la reciente pareja viviera esta etapa en compañía de sus hijos, quienes fueron protagonistas de las jornadas de sol y mar.

En las fotos se pudo ver a Ivana Figueiras y Darío Cvitanich disfrutando de la arena y el mar, con momentos de juegos y caminatas por la costa. Los niños se mostraron integrados en la dinámica, compartiendo actividades con ambos. La elección de playas permitió que la familia se mantuviera en un entorno relajado, con espacios pensados para el descanso y la recreación.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Créditos: RS Fotos

El balneario uruguayo ofrece un marco ideal para este tipo de experiencias, con playas amplias, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro que permiten combinar descanso y actividades al aire libre. La pareja aprovechó cada una de estas posibilidades en un verano que quedará registrado como el inicio de una nueva etapa.

Entre paseos y salidas a comer, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutan de sus vacaciones

Además de los días de playa, la pareja fue vista en restaurantes y locales de Punta del Este, donde compartieron almuerzos y cenas en compañía de los niños. La ciudad ofrece una amplia variedad gastronómica y cultural, y las fotos mostraron a la familia ensamblada disfrutando de esa propuesta.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Créditos: RS Fotos

Los paseos incluyeron caminatas por las zonas más concurridas y visitas a espacios característicos del balneario, siempre con la presencia de los hijos como parte central de la experiencia. La dinámica de las vacaciones se reflejó en cada salida, con momentos de integración y disfrute colectivo.

Estas vacaciones marcan un punto de inicio para Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, que decidieron compartir su primer verano juntos en un destino que combina tranquilidad y vida social. La elección de Punta del Este responde a la búsqueda de un lugar que permita tanto el descanso como la posibilidad de actividades variadas.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Créditos: RS Fotos

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viven sus primeras vacaciones en Punta del Este como familia ensamblada, en un verano que combina playa, paseos y momentos compartidos con los hijos. Las fotos exclusivas mostraron la dinámica de un grupo que se integró en cada actividad y que eligieron este destino como escenario para comenzar el año.

VDV