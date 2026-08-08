De Juana Repetto y Yanina Latorre a Caro Calvagni: las famosas apuestan a las islas para renovar sus cocinas

La cocina deja de ser un espacio aislado de servicio para consagrarse como la pieza central de la arquitectura interior moderna. Celebridades argentinas como Juana Repetto, Yanina Latorre y Caro Calvagni redefinen el concepto de hogar y apuestan por imponentes islas centrales que combinan una estética impecable con la más alta funcionalidad.

La isla de la cocina de Yanina Latorre.

A través de sus perfiles en redes sociales, exponen remodelaciones donde cada detalle dialoga con un estilo de vida sofisticado, dinámico y profundamente integrado a la vida social. La corriente global de diseño prioriza superficies diáfanas, mobiliario sin tiradores y una circulación fluida que convierte al acto de cocinar en una experiencia de lujo cotidiano. Esta evolución arquitectónica responde a la necesidad de habitar los espacios de manera abierta, fluida y sin interrupciones visuales.

El minimalismo sofisticado y profesional de Caro Calvagni

En el universo estético de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, la cocina adquiere dimensiones imponentes con una clara influencia de la arquitectura contemporánea. Su diseño destaca por muebles empotrados de líneas depuradas y una isla central de proporciones generosas que funciona como el eje neurálgico del ambiente.

La gran isla de mármol de Caro Calvagni.

La paleta de colores neutros, la pulcritud de las superficies y la ausencia de elementos visuales innecesarios refuerzan un concepto minimalista donde el orden absoluto es el gran protagonista. Esta propuesta arquitectónica prioriza la amplitud visual y equipa el espacio con tecnología de vanguardia, logrando un equilibrio perfecto entre la alta cocina profesional y el confort de un hogar de diseño. Cada metro cuadrado refleja una planificación minuciosa orientada al rendimiento y al placer estético.

La audacia y el diseño vanguardista de Yanina Latorre

Por su parte, Yanina Latorre imprime un sello disruptivo y sumamente personal en su espacio culinario, desafiando los moldes tradicionales de la decoración. Su propuesta incorpora paredes con intervenciones escritas a mano que aportan una textura urbana y un carácter único al ambiente. Como complemento estético y funcional, una vinoteca integrada y una barra de diseño contemporáneo transforman el sector en un punto de reunión descontracturado, ideal para la sobremesa o recibir invitados.

Yanina Latorre eligió una barra para su cocina.

Cada elección decorativa refleja una personalidad vibrante, demostrando que la cocina también puede convertirse en una galería de expresiones auténticas y detalles audaces. La combinación de elementos tradicionales con toques modernos genera un contraste visual sumamente atractivo para cualquier amante del diseño.

La calidez orgánica y el refugio de Juana Repetto

Juana Repetto opta por una narrativa visual volcada hacia la naturaleza, eligiendo la madera como el material indiscutido para conferir calidez al espacio. Su cocina transmite una atmósfera luminosa y sumamente acogedora, donde las texturas orgánicas dialogan armónicamente con la funcionalidad que exige la vida familiar cotidiana. La isla central se integra de manera orgánica con ventanales de vidrio que conectan el interior con el verde exterior, priorizando la comodidad sin sacrificar el diseño. Este enfoque demuestra que la sofisticación también habita en la nobleza de los materiales simples y en la creación de espacios contenedores. La madera aporta una sensación de hogar inigualable que equilibra la sobriedad de las estructuras de hormigón.

La cocina con isla de Juana Repetto.

Ya sea a través del rigor minimalista de una estética profesional, de la impronta urbana y audaz de los detalles personalizados, o de la calidez inagotable de la madera, las celebridades reafirman que este espacio ya no se oculta. Lejos de los viejos tabiques, las cocinas se abren al resto de la casa para erigirse como el verdadero corazón estético y emocional del hogar contemporáneo. Las apuestas de Caro Calvagni, Yanina Latorre y Juana Repetto confirman que la isla de cocina es hoy el elemento indiscutible de jerarquización en el diseño de interiores y llegó para quedarse.