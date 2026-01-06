El descargo de Diego Leuco tras la demanda de Elba Marcovecchio por el documental de Jorge Lanata: “Entiendo el reclamo”

El periodista Diego Leuco volvió a estar en el centro de la escena mediática esta semana luego de que se estrenara en el canal de streaming Resumido Info una entrevista con Bárbara y Lola Lanata, las hijas del fallecido comunicador Jorge Lanata. Este material no solo repasó recuerdos familiares, sino que también expuso detalles sensibles sobre el vínculo entre las jóvenes y la última esposa del periodista, Elba Marcovecchio, generando reacciones encontradas y tensiones públicas.

Diego Leuco y Elba Marcovecchio, en medio de la polémica por las declaraciones tras la muerte de Jorge Lanata.

La conversación, que formó parte de un documental especial que Leuco condujo a un año de la muerte del reconocido periodista, mostró a las hijas de Lanata hablando con franqueza sobre su experiencia durante los últimos meses de internación de su padre y poniendo el foco en episodios que consideran poco claros o conflictivos en torno a Marcovecchio.

Una relación familiar compleja

Durante el intercambio, la narrativa de las hijas subrayó la existencia de episodios “raros” y difíciles de comprender que ocurrieron en torno a la internación del conductor en sus últimos meses de vida, revelando situaciones que generaron malestar y cuestionamientos hacia la abogada. Entre las anécdotas, se destacó el uso de dispositivos de control en el ingreso al cuarto donde se encontraba Jorge Lanata, lo que provocó incomodidad en las propias hijas y marcó la pauta de una relación tensa entre ellas y Marcovecchio.

Leuco y Marcovecchio, dos de las figuras centrales en la controversia por el documental sobre Jorge Lanata.

Este tipo de revelaciones se suma a un contexto familiar que, tras el fallecimiento del periodista a fines de diciembre de 2024, sigue dejando secuelas silenciosas, especialmente en lo que respecta a cómo cada sector del entorno interpreta los hechos vividos. Además de las declaraciones de Lola y Bárbara, el material audiovisual profundizó en un análisis de la dinámica íntima de la familia, con Leuco como conductor y mediador del diálogo, lo que no solo generó atención mediática sino también reacciones legales por parte de quienes se sintieron directamente involucrados.

Repercusiones y denuncias

Tras la difusión del documental, trascendió que la abogada Elba Marcovecchio no sólo rechazó públicamente la versión de los hechos, sino que, según informes de prensa, apuntaría a acciones legales contra el propio Leuco y las productoras responsables de la transmisión de las imágenes, por presunta violación de acuerdos de confidencialidad o uso indebido de material de propiedad privada. Estas versiones apuntan a que ya se habrían iniciado demandas adicionales vinculadas con la difusión del contenido sin autorización.

La situación marcó un quiebre en lo que algunos analistas consideraban un clima relativamente estable en torno a la muerte de Lanata, y abrió nuevamente el debate sobre cómo se gestionan los vínculos familiares tras la pérdida de un padre y figura pública.

Para Diego Leuco, conducir esta entrevista significó enfrentarse a una versión íntima de la memoria de Jorge Lanata, marcada por emociones complejas y posiciones diversas respecto a cómo se vivieron los últimos días del periodista.

“Hicimos un documental, hablamos con sus hijas, con Lola y con Bárbara, que no habían hablando nunca, esta fue la primera vez desde que murió su papá”, aseguró el periodista. “Estuvimos hablando de su viejo, de lo que era la vida con su viejo y también hablaron, además, muy poquito, simplemente un pedacito, de lo que fue todo el último tiempo de Lanata internado, que hubo una disputa muy grande entre sus hijas, Lola y Bárbara, y la última mujer de Jorge Lanata, Elva Marcovechio”, sumó.

“Contaron un poquito como había sido esa situación y mostramos algunas imágenes, y demás, nos llegó una carta documento. Llegó una carta documento a Resumido, y a mi persona, a los dos", contó.

Leuco, remarcó: “Fue porque había una medida cautelar, que nosotros desconocíamos y que no está tampoco disponible para consultar en el sistema judicial nacional. Pero, en principio, habría una cautelar en vigencia según la carda documento, que no permitía mostrar algunas imágenes”, explicó.

Más allá de la polémica, la entrevista se convirtió en un punto de inflexión: por un lado, permitió a Bárbara y Lola Lanata exponer su perspectiva sobre hechos que, según ellas, merecían ser conocidos, y, por otro, colocó sobre la mesa la figura de Elba Marcovecchio y el modo en que tuvo que ver con la vida privada de su ex marido en momentos críticos.

BR