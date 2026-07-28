De Pampita y Anita Espasandin a Marcela Kloosterboer: los looks de las famosas para las vacaciones de invierno

La temporada invernal encontró a las principales referentes de la moda nacional disfrutando de paisajes montañosos y reconvirtiendo el vestuario de montaña en una auténtica declaración de estilo. Lejos de limitar el guardarropa al clásico abrigo funcional, celebridades como Pampita, Anita Espasandin y Marcela Kloosterboer rediseñaron el concepto del lujo alpino con elecciones estéticas sofisticadas. Cada una de ellas aportó su sello personal, fusionando piezas técnicas de alta gama con texturas envolventes, estampas psicodélicas y siluetas estructuradas.

Pampita: vanguardia geométrica y abrigo cozy

Pampita deslumbró en el Cerro Bayo con un estilismo pensado al milímetro que combinó la máxima tecnicidad deportiva con una sensibilidad urbana inconfundible. La modelo lució un suéter de punto grueso con un sofisticado patrón geométrico en tonos blancos, negros y marrones, acompañado por una capucha incorporada que aportó un aire rústico pero sumamente chic.

Pampita con una campera de guardas.

También cautivó con un abrigo de piel sintética en color nude de textura mullida, complementado por gafas de sol oscuras de inspiración retro y dos trenzas con total naturalidad. Los complementos elegidos potenciaron una narrativa visual donde el confort térmico jamás sacrificó la elegancia innata que caracterizó a la modelo.

Anita Espasandin: estampas psicodélicas, sastrería y sofisticación alpina

Anita Espasandin desplegó una audacia estilística inigualable desde su refugio patagónico, apostando por una variedad de looks que redefinieron la vanguardia térmica. Uno de sus outfits consistió en un enterito ajustado con un vibrante estampado psicodélico de formas circulares en tonalidades turquesa, fucsia y verde. Luego sumó un enterito técnico negro de líneas minimalistas, un chaleco puffer en un estridente verde flúor y un abrigo corto de piel sintética gris, rematado con guantes de cuero oscuro y botas de nieve.

Anita Espasandin sorprendió con un mono.

En otra de sus postales más comentadas sobre un muelle con vistas al lago, la pareja de Benjamín Vicuña lució un elegante mono largo en tono borravino con mangas abullonadas y detalles de bordados oscuros en contraste, combinado con calzado rústico de borceguíes.

Marcela Kloosterboer: cstética rústica y sastrería relajada

Marcela Kloosterboer completó este selecto podio con una propuesta que respiró sofisticación campestre y comodidad frente a los imponentes lagos del sur argentino. Uno de los looks combinó un abrigo largo de piel sintética marrón oscuro, un suéter básico de tono claro con botones frontales y un pantalón tipo cargo holgado en color gris topo, finalizando con robustas botas de nieve con suela track.

Marcela Kloosterboer con saco largo y pantalón cargo.

Por otra parte, la actriz optó por un clásico suéter tejido con grecas andinas en blanco y negro, combinado con pantalones oscuros que aportaron una silueta descontracturada. La actriz canalizó la esencia del lujo silencioso mediante texturas nobles y una paleta cromática inspirada en los tonos naturales del paisaje patagónico. Su enfoque priorizó la funcionalidad sin descuidar jamás la elegancia.

Marcela Kloosterboer y sueter con motivos.

De esta manera Pampita, Anita Espasandin y Marcela Kloosterboer demostraron que los paisajes del sur funcionaron como la pasarela perfecta para reinterpretar el lujo alpino con elegancia. Sus outfits marcaron el pulso de la temporada y dejaron en claro que el buen gusto prevaleció en cada rincón de la cordillera.