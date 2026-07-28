Elegante, sofisticada, ícono de la moda y una de las modelos más influyentes del espectáculo argentino. Carolina "Pampita" Ardohain hizo que su nombre se volviera una marca personal de estilo e influencia dentro de los medios de comunicación y la industria fashionista latinoamericana. Con una trayectoria impecable en las pasarelas internacionales y la televisión, su capacidad para dictar pautas estilísticas se mantiene intacta con el paso de los años, y va en aumento en cada uno de sus viajes.

Tras haber disfrutado de unos días de descanso en el invierno de Villa La Angostura, la modelo decidió dar un giro radical para buscar el sol y el calor del Caribe. Su llegada a las paradisíacas playas de Punta Cana no pasó desapercibida, ya que aprovechó el entorno tropical para inaugurar oficialmente la temporada de bikinis. Para eso, se adelantó al calendario y abrió formalmente el abanico de las tendencias del próximo verano argentino 2027, consolidando los estilos, cortes y textiles que dominarán las playas y piscinas durante la futura temporada estival.

Desde Punta Cana, Pampita lució una bikini que será tendencia en el verano 2027

Tras su cobertura por el calor de Estados Unidos en el Mundial 2026, y sus vacaciones familiares por el invierno de la Patagonia argentina, Pampita volvió a armar las valijas y se instaló en un exclusivo complejo hotelero de República Dominicana para disfrutar de un descanso en el Caribe, específicamente en Punta Cana. Como todos los años, la modelo se deja estos meses para disfrutar de caminatas sobre la arena blanca y baños en el mar cálido, mientras despliega sus mejores apuestas estilísticas de playa.

Cada una de sus publicaciones despierta el furor de sus seguidores, consolidando su rol como la máxima referente de moda del país. Es por eso que, durante finales de julio del 2026, la atención de todos se centró por completo en una microbikini que impuso durante sus días en Punta Cana, y que destaca por su perfecta armonía entre elegancia, sensualidad y sofisticación costera. El diseño de dos piezas consiste en una parte superior clásica de formato triangular con breteles de cadenas doradas que añaden un toque de lujo sutil y un brillo metálico ideal para destacar bajo el sol caribeño. La parte inferior, de moldería colaless ultracavada y de tiro bajo, sigue la misma línea estética con tiras finas ajustables en los laterales.

Sin embargo, el verdadero diferencial radica en su estampado de rayas horizontales bicolores que alternan franjas bordó con tonos claros. Este patrón visual no es casual, sino que abre la puerta definitiva al regreso triunfal del refinado estilo navy, también conocido históricamente como la estética marinera.

Desde Punta Cana, Pampita lució una bikini que será tendencia en el verano 2027

El estilo navy es una de las corrientes más longevas y sofisticadas de la moda global, nacida originalmente de la indumentaria de la marina real en el siglo diecinueve. Con el tiempo, figuras icónicas de la alta costura transformaron estos uniformes en un símbolo indiscutido de la elegancia veraniega y el espíritu de los viajes en yate, muy ligado a la ola del quiet luxury. En los últimos años, esta estética se convirtió en tendencia que transmite frescura, orden visual y un estatus de distinción náutica.

Para la próxima temporada de verano argentino, esta tendencia logró ser parte de los futuros diseños de bikinis, pero alejándose del tradicional azul marino y blanco, incorporando una paleta moderna en tonos bordeaux y rosa viejo. Esta audaz combinación cromática aporta una dosis extra de calidez y sensualidad a las prendas, y se eleva mediante la inclusión de herrajes de eslabones integrados al textil, reemplazando los nudos tradicionales por joyería funcional.

Desde Punta Cana, Pampita lució una bikini que será tendencia en el verano 2027

Todas las tendencias que marcó Pampita para el verano 2027

Más allá del furor náutico, si hay una modelo que no se casa con una sola tendencia y explora varios estilos, ella es Pampita. En diversas ocasiones, demostró su versatilidad al imponer otras estéticas vanguardistas que redefinirán el guardarropa, pero que se mantienen atemporales con el paso del tiempo. Es por eso que, durante sus días en Miami o en otros puntos paradisíacos, mientras en la Argentina gobernaba el frío y la moda invernal, Carolina Ardohaín marcó otros diseños de bikinis que se robaron los aplausos.

Una de sus apuestas más fuertes se centra en el minimalismo pulcro, materializado en un blanco radiante y absoluto. Esta tendencia destaca por la pureza de sus líneas y un corpiño triangular clásico de sutiles tiras metálicas, ideal para resaltar el bronceado.

En contraposición, la conductora revivió el glamour sofisticado con una fuerte impronta de estilo animal print, consolidando las texturas salvajes como un clásico inmortal del verano. Esta estética exuda audacia, sensualidad y una fuerte personalidad, alejándose de la discreción urbana para abrazar el maximalismo costero.

Por último, Pampita consolidó la tendencia del boho chic sofisticado a través de prendas en tonos oscuros texturizados. Esta estética se caracteriza por la incorporación de herrajes orgánicos, como aros centrales de resina o madera, que unen las copas del corpiño halter, y los colores terrenales como ideales, incluso bajo el sol.

Todas las tendencias que marcó Pampita para el verano 2027

Sin embargo, desde Punta Cana, Pampita lució una bikini que será tendencia en el verano 2027 y reescribió las reglas del estilo playero. Su viaje por el Caribe consolidó el regreso triunfal de la estética navy renovada con herrajes dorados y tonos bordeaux, y se unió al juego de propuestas sumamente diversas. Desde el minimalismo pulcro en blanco absoluto hasta la audacia salvaje del animal print de leopardo, pasando por el misterio rústico del boho chic con sombreros de ala ancha, la modelo demostró su vigencia absoluta como máxima creadora de tendencias en el país.

A.E