Quién es el actor franco-argentino que protagonizará una película con Wanda Nara: los detalles

Wanda Nara es una de las modelos más fanáticas de su trabajo en la televisión. En su cuenta de Instagram, no duda en mostrar lo orgullosa y feliz que se siente de poder participar de programas y publicidades, siempre frente a cámara y con la compañía perfecta. Sin embargo, decidió hacer un paso a la ficción con dos grandes proyectos. Uno de ellos se proyectará en cines, y contará con la participación de un reconocido actor franco-argentino, que mostró su emoción al anunciar su rol con la conductora.

Wanda Nara

El actor franco-argentino que protagonizará una película con Wanda Nara

El cine amplió su abanico de actores al sumar a Wanda Nara en un importante proyecto para la pantalla grande. La conductora es una fanática de su trabajo frente a cámaras, de la mano de programas de televisión o publicidades. Sin embargo, anunció hace unos meses que debutará en la ficción, y un reconocido actor franco-argentino expuso que será su compañero en varias escenas. En el streaming Blender, Jean Pierre Noher habló del nuevo proyecto con la modelo y emocionó con los detalles.

Wanda Nara, Jean Pierre Noher

“Para mí, la verdad, está bueno porque es un lindo papel. La película creo que se va a llamar ‘¿Querés ser mi hijo?’, que obviamente no soy yo. Voy a trabajar con Wanda Nara en cine”, expuso emocionado al aire. De esta manera, contó que las grabaciones se realizarán en Uruguay y, cuando le consultaron si habrá besos con la mediática, evitó dar detalles. “No puedo dar precisiones”, justificó. Muchos usuarios apuntaron a que se trataba de una adaptación de la película mexicana del mismo título.

Ésta sigue la historia de Lucía, una mujer de 43 años que regresa a su departamento de soltera para empezar de cero tras descubrir una infidelidad de su marido. Al surgirle una oportunidad laboral única, conocerá a Javier, un vecino de 23 años, a quien le pedirá que finja ser su hijo. Sin embargo, lo que comienza como una mentira derivará en un romance que pondrá a prueba los prejuicios por la diferencia de edad. Por el momento, no se sabe el rol que cumplirán los actores, pero la emoción de ellos ya comenzó a aparecer.

Entre el cine y las series web: el debut actoral de Wanda Nara

En medio de su debut actoral en la pantalla del cine de ficción, Wanda Nara también trae una nueva propuesta a su vida, de la mano de otras celebridades mediáticas de la talla. Ella protagonizará una serie web, que contará la historia del "Wandagate".

"Triángulo Amoroso" es la nueva apuesta de Telefe y la innovadora serie web de formato vertical, que comenzó su rodaje en abril de 2026. En los últimos días, se viralizaron en redes sociales las primeras imágenes, donde se muestra la participación de Maxi López y Yanina Latorre. De esta manera, ficcionaliza sus escándalos, poniéndose en el rol de una mujer del espectáculo, con diversas problemáticas románticas.

Wanda Nara, Yanina Latorre

Sin embargo, la serie web no es su único debut actoral. Wanda Nara apunta más allá, con una participación en la película "¿Quieres ser mi hijo?", y con la compañía del reconocido actor Jean Pierre Noher. Fue él mismo el que reveló la noticia y mostró su emoción, haciendo que la felicidad de sus seguidores y fanáticos sea mayor. La conductora sigue apostando a su trabajo frente a cámaras, esta vez desde un lado diferente al usual.

A.E