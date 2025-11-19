Así decoró su habitación Cande Tinelli: una impactante araña de cristal, amor por los caballos y detalles eclécticos

A través de las redes sociales, Cande Tinelli abrió las puertas de su habitación y mostró cómo la decoró. Con una serie de videos, la influencer dejó al descubierto un espacio moderno y repleto de detalles que revelan su amor por los caballos y el estilo creativo.

Así decoró su habitación Cande Tinelli: minimalismo luminoso, detalles eclécticos y toques bohemios

La habitación de Cande Tinelli refleja a la perfección la mezcla de estilos que la caracteriza: simpleza en la base, eclecticismo en los detalles y una fuerte identidad visual. El espacio destaca por su luminosidad natural, producto de paredes blancas y grandes aberturas, que generan un ambiente moderno.

A través de su cuenta de Instagram, donde muestra cómo elige sus looks favoritos, la influencer reveló uno de los sectores más atractivos de su habitación. Se trata de la estantería abierta en color blanco, un mueble funcional que expone objetos personales, productos de belleza, adornos pequeños como un peluche de Kuromi y hasta figuras de caballos que reafirmar su amor por ellos.

Cande Tinelli

Para descansar, combina sobriedad y calidez. Una cama amplia, ubicada junto a un espejo de cuerpo entero, está cubierta por una manta rosada estampada que marca un contraste suave y femenino. Sobre ella cuelga una araña de cristal, que funciona como punto de sofisticación dentro de un cuarto predominantemente minimalista. La lámpara es un guiño elegante que equilibra la estética descontracturada del resto del ambiente.

En distintos rincones se observan botellas, cajas, prendas y objetos de uso cotidiano, lo que aporta autenticidad y naturalidad a la escena, sin perder la coherencia estética de Cande Tinelli. La combinación de funcionalidad, diseño y desorden realista crea un cuarto que se siente vivido, moderno y genuinamente personal.