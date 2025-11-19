Moria Casán destrozó a Benjamín Vicuña tras su enojo por la entrevista de la China Suárez: “Patético"

Benjamín Vicuña fue uno de los que reaccionó tajante frente a las polémicas entrevistas de la China Suárez en la Argentina. Durante las mismas, los usuarios notaron varios comentarios contra el rol de padre que cumple el actor en su familia, y no tardaron en viralizarse. Es por eso que él se mostró enojado contra la producción y la propia actriz sobre los dichos, haciendo crecer el escándalo. Ante esto, Moria Casán decidió no quedarse callada y destruyó a Vicuña.

Los duros dichos de Moria Casán contra Benjamín Vicuña: "Patético"

La entrevista de la China Suárez con Moria Casán dio de qué hablar en las redes sociales, debido a los diversos temas que ella decidió tocar al momento de responder las preguntas. Entre algunos de ellos, apuntó contra Benjamín Vicuña, asegurando que el final de su relación la dejó "en el suelo", y exponiendo situaciones complicadas que vivió con el actor respecto a sus hijos. Ante esto, él decidió dar su punto de vista, y mostró su enojo contra El Trece por "no haberlo cuidado" y con la madre de sus hijos.

Sin embargo, Moria Casán decidió dar su tajante opinión en La Mañana de Moria (eltrece) y destruyó al actor por su actitud. "Yo creo que sigue celoso de la China. Ojo de loca nunca se equivoca", comenzó. De esta manera, aseguró que le parecía patético el enojo del actor y se dirigió a la cámara. "Querido Benjamín Vicuña, si te parece patético no hagas la nota. Pero el chisme lo están provocando todos ustedes, cuidense solos", lanzó tajante. Finalmente, expresó que tenía buena onda con el actor, pero marcó el límite con su enojo con el canal. "Si te molesta, cerrá la ventanilla y no hablás más del tema. Pero tu asunto es que querés quedar bien para que no te peguen. Ayer lo vi muy despreciativo, yo creo que Eltrece te cuida y siempre vas a ser una figura", cerró.

El enojo de Benjamín Vicuña contra la entrevista a la China Suárez

Tras la entrevista de la China Suárez, donde marcó una mala relación con su expareja, Benjamín Vicuña se pronunció en SQP (América), lanzando duros dichos contra la actriz y el canal. “Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”, expuso. De esta manera, aseguró que una pareja se separó y categorizó de "patético" el seguir hablando al respecto. Finalmente, lanzó: “No entiendo que se haga en Eltrece, con tanta difusión… Estoy triste”.

Muchos de los usuarios en las redes sociales notaron el enojo del actor contra la producción y la actriz, y no tardaron en viralizar el clip. Benjamín Vicuña se vio envuelto en la polémica con su expareja, la China Suárez, luego de que ella comenzara a apuntar en su contra. Los medios de comunicación y fanáticos de la farándula no dudaron en dar su opinión y recordar la separación de la pareja, haciendo notar algunos comentarios o silencios a su alrededor.

A.E